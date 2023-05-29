Выбрался из горящего танка: 30-летний воин рассказал о самом страшном сне, который стал реальностью

30-летний виннитчанин Илья Пилипенко до войны был агентом по недвижимости. На фронт пошел добровольцем, стал механиком-водителем танка.

После того, как получил тяжелое ранение на фронте, мужчина потерял ногу и получил ожоги 30% тела и сейчас хочет помогать тяжелораненым собратьям.

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Муж поделился, что самый страшный сон любого танкиста – это сгореть заживо в собственной боевой машине. Впрочем, у него этот сон чуть не сбылся.



В результате ранения Илья потерял ногу / Фото Первого медицинского объединения Львова

Как боец получил ранение

В начале сентября Илья с собратьями работали на Херсонском направлении. В один момент танк с военным наткнулся на мины.

Военный пришел в себя, когда все вокруг пылало. Несмотря на ожоги и открытый перелом ноги, он смог выбраться из огненной ловушки.

Илья отполз от танка и начал гасить обувь, которая все это время пылала. Первую медицинскую помощь мужчине оказали собратья.

Позже медики установят, что огонь обожг 30% тела Ильи.



Илья получил тяжелые ожоги, но остался жив – это главное / Фото Первого медицинского объединения Львова

Реабилитация и протезирование

Через два месяца, которые танкист провел в ожоговом отделении, ему провели три пересадки кожи и неоднократно производили переливание крови.

В результате ранения мужчина потерял правую ногу, но сейчас на ее место установили протез.

В настоящее время военный мечтает присоединиться к команде протезистов Национального реабилитационного Центра "Несокрушимые", чтобы помогать таким, как он.



Илья хочет помогать таким, как он, несгибаемым / Фото Первого медицинского объединения Львова