Вибрався з палаючого танка: 30-річний воїн розповів про найстрашніший сон, який став реальністю

30-річний вінничанин Ілля Пилипенко до війни був агентом з нерухомості. На фронт пішов добровольцем, став механіком-водієм танка.

Після того, як отримав важке поранення на фронті чоловік втратив ногу та отримав опіки 30% тіла й нині хоче допомагати важкопораненим побратимам.

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Чоловік поділився, що найстрашніший сон будь-якого танкіста – це згоріти живцем у власній бойовій машині. Втім, у нього цей сон ледь не справдився.



Унаслідок поранення Ілля втратив ногу / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Як боєць отримав поранення

На початку вересня Ілля з побратимами працювали на Херсонському напрямку. В один момент танк з військовим натрапив на міни.

Військовий прийшов до тями, коли все навколо палало. Попри опіки та відкритий перелом ноги, він зміг самотужки вибратися з вогняної пастки.

Ілля відповз від танку й почав гасити взуття, яке весь цей час палало. Першу домедичну допомогу чоловіку надали побратими.

Пізніше медики встановлять, що вогонь обпалив 30% тіла Іллі.



Ілля отримав важкі опіки, але залишився живий – це головне / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Реабілітація та протезування

За два місяці, які танкіст провів в опіковому відділенні, йому провели три пересадки шкіри й неодноразово робили переливання крові.

У результаті поранення чоловік втратив праву ногу, та зараз на її місце встановили протез.

Нині військовий мріє доєднатися до команди протезистів Національного реабілітаційного Центру "Незламні", аби допомагати таким, як він.



Ілля хоче допомагати таким, як він, незламним / Фото Першого медичного об'єднання Львова