Об этом свидетельствуют данные с утренней сводки Генштаба ВСУ. Так, в некоторых населенных пунктах оккупированной части Херсонщины выросло количество случаев инфекционных заболеваний.

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В Скадовске и Геническом может быть холера

Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры,

– говорят в своде.

Худшее в этом всем то, что увеличение количества заболеваемости не признает так называемая оккупационная "власть". По данным Генштаба ВСУ, она пытается всячески скрыть, что в регионе ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

В то же время фиксируется скрытая вакцинация от холеры. Правда, под нее подпадают только представители так называемых администраций, а также их ближайшее окружение.

Тем временем паника среди оккупантов на захваченной части Херсонщины набирает обороты. Военкоры ужасно боятся контрнаступления, поэтому обратились к так называемой "власти".

Просят предоставить им лодки

Военный эксперт Петр Черник имеет предположение, почему в оккупантов такая истерика. По его словам, причиной этого может стать использование всех видов боевых действий при совершении контрнаступательных операций. Речь, в том числе и форсирование реки Днепр.

Он отметил, что оккупанты могут иметь иллюзию, что наши военные будут воевать в духе советской армии. Она во время Второй мировой пыталась штурмовать Киев через Днепр. Тогда десятки тысяч солдат погибли.

Украинские силы так поступать не будут. Однако небольшие штурмовые группы на скоростных катерах под прикрытием ночи и так выполняют свою работу, как только могут,

– подчеркнул военный эксперт.