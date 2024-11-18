"Хочу быть мамой": все что нужно знать о материнстве – на новом YouTube-канале

Наши коллеги из Люкс ФМ презентовали новый канал, который будет интересен как будущим мамам, так и женщинам, которые уже воспитывают детей. Этот канал называется "Хочу быть мамой", и он предлагает огромное количество полезной и интересной информации от специалистов в сферах акушерства, гинекологии, педиатрии и других важных направлений.

Каждая девушка и женщина сталкивается со многими вопросами в период ожидания ребенка. С чего начать? Что нужно сделать? Все ли делаю я правильно? Как подготовиться к родам? Какие действия следует предпринять в первые месяцы после рождения малыша? На все эти вопросы с радостью отвечают эксперты канала "Хочу быть мамой", передает 24 Канал со ссылкой на Люкс ФМ.

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Новый YouTube-канал о материнстве

"Хочу быть мамой" – это канал, где вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся планирования беременности, родов, воспитания детей, грудного вскармливания, этапов развития ребенка и материнства. Здесь вы найдете вдохновение, мотивацию, интересные советы и лайфхаки от самых известных экспертов Украины. А именно гинекологов, педиатров, психологов и тому подобное.

Подписывайся на канал уже сегодня! Уже вышло первое видео о том, как правильно планировать беременность: все о подготовке, анализы и влияние стрессовых ситуаций на организм женщины. В гостях была акушер-гинеколог Людмила Шупенюк, а ведущая – Таня Ли.

Рекомендации Людмилы Шупенюк по планированию беременности

Оптимальный возраст для женщины, которая планирует беременность – это период с 21 до 30 лет, если первая менструация была в 13 лет. Но никто не имеет права ограничивать вас в желании стать матерью и после этого возраста! Современные технологии позволяют забеременеть даже после менопаузы, хотя стоит помнить, что качество яйцеклеток с возрастом снижается.

Если ваше здоровье в норме, подготовку к беременности рекомендуется начать за три месяца. Если же есть наличие определенных заболеваний, то стоит начинать минимум за полгода.

Пройдите медицинский осмотр у гинеколога и, при необходимости, у других специалистов. Среди необходимых анализов – ПАП-тест, ультразвуковое исследование, мазки, анализы крови, ТТГ, а также проверка на дефициты по указаниям врача.

Не менее важно изменить стиль жизни: пересмотреть свое питание, режим сна, привычки и физическую активность, чтобы создать условия для зачатия и вынашивания здорового ребенка.

Смотрите полный выпуск программы "Хочу быть мамой" с Людмилой Шупенюк прямо сейчас: