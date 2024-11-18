"Хочу бути мамою": все що треба знати про материнство – на новому YouTube-каналі

Наші колеги з Люкс ФМ презентували новий канал, який буде цікавий як майбутнім матусям, так і жінкам, які вже виховують дітей. Цей канал має назву "Хочу бути мамою", і він пропонує величезну кількість корисної та цікавої інформації від спеціалістів у сферах акушерства, гінекології, педіатрії та інших важливих напрямків.

Кожна дівчина та жінка стикається з багатьма питаннями в період очікування дитини. З чого розпочати? Що потрібно зробити? Чи все роблю я правильно? Як підготуватися до пологів? Які дії слід зробити в перші місяці після народження малюка? На всі ці запитання з радістю відповідають експерти каналу "Хочу бути мамою", передає 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ.

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Новий YouTube-канал про материнство

"Хочу бути мамою" – це канал, де ви знайдете відповіді на всі запитання, які стосуються планування вагітності, пологів, виховання дітей, грудного вигодовування, етапів розвитку дитини та материнства. Тут ви знайдете натхнення, мотивацію, цікаві поради та лайфхаки від найвідоміших експертів України. А саме гінекологів, педіатрів, психологів тощо.

Підписуйся на канал вже сьогодні! Вже вийшло перше відео про те, як правильно планувати вагітність: усе про підготовку, аналізи та вплив стресових ситуацій на організм жінки. У гостях була акушер-гінекологиня Людмила Шупенюк, а ведуча – Таня Лі.

Рекомендації Людмили Шупенюк щодо планування вагітності

Оптимальний вік для жінки, яка планує вагітність – це період з 21 до 30 років, якщо перша менструація була в 13 років. Але ніхто не має права обмежувати вас у бажанні стати матір'ю і після цього віку! Сучасні технології дозволяють завагітніти навіть після менопаузи, хоча варто пам'ятати, що якість яйцеклітин з віком знижується.

Якщо ваше здоров'я в нормі, підготовку до вагітності рекомендується почати за три місяці. Якщо ж є наявність певних захворювань, то варто починати мінімум за пів року.

Пройдіть медичний огляд у гінеколога та, за потреби, в інших фахівців. Серед необхідних аналізів – ПАП-тест, ультразвукове дослідження, мазки, аналізи крові, ТТГ, а також перевірка на дефіцити за вказівками лікаря.

Не менш важливо змінити стиль життя: переглянути своє харчування, режим сну, звички та фізичну активність, щоб створити умови для зачаття та виношування здорової дитини.

Дивіться повний випуск програми "Хочу бути мамою" з Людмилою Шупенюк просто зараз: