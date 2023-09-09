Врачи забыли в животе роженице инструмент размером с тарелку

В Новой Зеландии хирурги забыли в животе роженице инструмент "размером с обеденную тарелку". Случилось это после кесарева сечения.

Женщина жаловалась на хроническую боль в животе 18 месяцев после рождения ребенка, пока обследование не показало, что в ее животе остался ранорасширитель.

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Инструмент, который халатно забыли в животе врачи, называется "ретрактор Алексиса" (AWR). Его используют для оттягивания краев раны до 17 сантиметров во время операций.

Расследование длилось 3 года

Ситуация произошла в городской больнице Окленда еще в 2020 году, но комиссар Новой Зеландии по здравоохранению и инвалидности Мораг Макдавелл опубликовала отчет об этом только сейчас.

После начального расследования этого дела Оклендский окружной совет здравоохранения (Te Whatu Ora Auckland) "не зафиксировала" халатности в отношении пациентки. Но в июне 2023 года комиссар Мораг Макдавелл признала, что окружной совет нарушил кодекс прав пациентов.

Комиссия определила, что женщине сделали плановое кесарево сечение из-за опасений врачей относительно предлежания плаценты. Однако после операции внутри оставили ранорасширитель (AWR), что повлекло за собой хронические боли.

Утерянный инструмент случайно обнаружили во время КТ брюшной полости, а до этого его не заметили на рентгене.

В конце концов, его удалили из живота женщины в 2021 году, примерно через 18 месяцев после кесарева сечения. Во время родов в 2020 году в операционной были хирург, старший регистратор, инструментальная медсестра, три медсестры, два анестезиолога, два техники-анестезиолога и акушерка.

К слову, недавно медики провели уникальную операцию – пересадили матку женщине, родившаяся с редким заболеванием, ее матка была полностью не развита. Донором для женщин стала ее 40-летняя сестра, у которой уже двое детей.