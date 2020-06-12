Массовая вспышка коронавируса на заводах в Харькове: сколько людей заболели
На трех государственных предприятиях в Харькове с апреля до 12 июня зафиксировали массовые вспышки коронавируса. Заболели 23 работников, а один человек умер.
Из-за вспышки состоится проверка соблюдения на предприятиях санитарных норм работы. Об этом сообщила начальница отдела госконтроля за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Ирина Зубкова, сообщает 24 канал.
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Она также отметила, что умерший мужчина долго не обращался за медицинской помощью.
На каких предприятиях обнаружили вспышки COVID-19
- на заводе имени Малышева COVID-19 заболели восемь работников,
- на Харьковском подшипниковом заводе – 18 человек.
- коронавирус подтвердили у 15 работников завода "Электротяжмаш". По состоянию на 12 июня девять работников завода уже выздоровели, а четверо до сих пор болеют.
Зубкова отметила, что эта ситуация сложилась из-за бездействия руководителей предприятий. Но, по ее мнению, нет необходимости останавливать работу предприятий из-за коронавируса.
Если есть возможность работать, надо работать. Но при этом соблюдать все распоряжения. Такое впечатление, что в Харькове решили, что карантин закончился,
– отметила Ирина Зубкова.