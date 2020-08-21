В Харьковской области медики спасли жизнь ребенка, которого госпитализировали с диагнозом "мгновенная смерть".

Об этом пишет пресс-служба Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и катастроф.

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Жизнь маленького мальчика была спасена сегодня благодаря проведению бригадами ЭМП успешной реанимации,

- говорится в сообщении.

Врачи сообщили, что 2-летний ребенок потерял сознание и прекратил подавать признаки жизни в городе Южное Харьковского района.

"Прибыв на место вызова, бригада ЭМП №505 поставила предварительный диагноз: "Мгновенная смерть" и начала проведения сердечно-легочной реанимации. Благодаря профессиональным действиям бригады, сердечный ритм у мальчика был восстановлен. Дальнейшие реанимационные мероприятия проводила бригада ЭМП №303, которая позже и госпитализировала ребенка вместе с мамой в лечебное учреждение", – добавили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.