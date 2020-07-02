Фельдшеры харьковской скорой помощи приняли роды прямо в машине, не доехав до больницы. Роды прошли удачно, женщина родила мальчика.

Об этом рассказали в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пишут местные СМИ.

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В службу экстренной медицинской помощи поступил вызов по поводу "Роды" в пгт Песочин. На вызов выехала бригада ЭМП в составе фельдшера Абдимомунова Р.Т. и Пасичниченко А.С, - говорится в сообщении.

Но во время транспортировки женщины в больницу, у беременной начался II период родов. Медикам пришлось принимать роды в машине.

К счастью, роды прошли удачно - женщина родила мальчика весом 2600 граммов и с ростом 49 см.

После родов роженицу с ребенком перевезли в Харьковский областной перинатальный центр.

Медики скорой медицинской помощи отлично справились с такой необычной для них задачей.