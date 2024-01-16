Грибковые инфекции убивают вдвое больше людей, чем считалось: тревожные цифры

Ранее считалось, что грибковые инфекции приводят к смерти у 1,5-2 миллионов человек. Новое исследование, в котором приняли участие более 300 специалистов из разных стран, показывает, что эта статистика была занижена и реальные цифры вдвое больше.

Профессор из Манчестерского университета, специализирующаяся на инфекционных заболеваниях, Дэвид Дэннинг представил обновленную статистику смертности от грибковых инфекций на основе данных более чем из 80 стран.

Также на тему Болезнь Х: что это такое и угрожает ли миру новая смертельная пандемия

Новое исследование грибков

По его словам, прежние расчеты были неточными, поскольку многие грибковые инфекции усугубляют другие, часто гораздо более серьезные заболевания, такие как лейкемия или ВИЧ.

Дэннинг проанализировал научные материалы с 2010 по 2023 год и собрал эту информацию вместе с результатами из 85 работ по распространению грибковых заболеваний в отдельных странах и мире в целом. В результате выяснилось, что почти 3,8 миллиона человек умирают каждый год от таких инфекций или сопутствующих заболеваний. Число острых случаев грибковых заболеваний достигает 6,55 миллиона.

Самые опасные грибковые инфекции

Исследователь обнаружил, что из общего количества смертей, связанных с грибковыми заболеваниями, примерно 68% или 2,6 миллиона случаев вызывали непосредственно грибки. Остальные 32%, или 1,2 миллиона смертей связаны с другими патологиями, с которыми перекрестилась грибковая инфекция.

Ежегодно более 2,1 миллиона человек страдают инвазивным аспергиллезом, вызванным грибками Aspergillus на фоне хронического обструктивного заболевания легких, интенсивной терапии, рака легких и гематологических злокачественных новообразований.

Смертность составляет примерно 1,8 миллиона человек (85,2%). Ежегодную заболеваемость хроническим аспергиллезом легких оценивают в 1,8 миллиона случаев, а смертность – в 340 тысяч (18,5%). Также автор работы подсчитал, что 1,57 миллиона человек в год страдают инвазивным кандидозом или инфекциями кровотока грибами Candida. Они уносят жизнь в 63,6% случаях (995 000 человек в год).

Пневмоцистная пневмония поражает еще 505 тысяч человек, из которых умирают 214 тысяч, или 42,4%. При криптококовом менингите показатели заболеваемости и смертности оценивают в 194 и 147 тысяч человек (75,8%) соответственно.

Эти данные показали, что грибки намного смертоноснее других патогенов. От них, например, умирает в шесть раз больше людей, чем от малярии, и почти втрое больше, чем от туберкулеза.