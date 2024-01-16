Грибкові інфекції вбивають вдвічі більше людей, ніж вважалося: тривожні цифри

Раніше вважалося, що грибкові інфекції призводять до смерті у 1,5-2 мільйони людей. Нове дослідження, в якому взяли участь понад 300 фахівців із різних країн, показує, що ця статистика була занижена і реальні цифри вдвічі більші.

Професор з Манчестерського університету, що спеціалізується на інфекційних захворюваннях, Девід Деннінг представив оновлену статистику смертності від грибкових інфекцій на основі даних із більш ніж 80 країн.

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Нове дослідження грибків

За його словами, колишні розрахунки були неточними, оскільки багато грибкових інфекцій посилюють інші, часто набагато серйозніші захворювання, такі як лейкемія або ВІЛ.

Деннінг проаналізував наукові матеріали з 2010 по 2023 рік та зібрав цю інформацію разом із результатами з 85 робіт про поширення грибкових захворювань в окремих країнах та у світі в цілому. В результаті з'ясувалося, що майже 3,8 мільйона людей помирають щороку від таких інфекцій або від супутніх захворювань. Кількість гострих випадків грибкових захворювань сягає 6,55 мільйона.

Найнебезпечніші грибкові інфекції

Дослідник виявив, що із загальної кількості смертей, пов'язаних із грибковими захворюваннями, приблизно 68%, або 2,6 мільйона випадків викликали безпосередньо грибки. Інші 32%, або 1,2 мільйона смертей пов'язані з іншими патологіями, з якими перехрестилася грибкова інфекція.

Щороку понад 2,1 мільйона людей страждають від інвазивного аспергільозу, викликаного грибками Aspergillus на тлі хронічного обструктивного захворювання легень, інтенсивної терапії, раку легенів та гематологічних злоякісних новоутворень.

Смертність становить приблизно 1,8 мільйона людина (85,2%). Щорічну захворюваність на хронічний аспергільоз легень оцінюють у 1,8 мільйона випадків, а смертність – у 340 тисяч (18,5%). Також автор роботи підрахував, що 1,57 мільйона людей на рік страждають від інвазивного кандидозу чи інфекцій кровотоку грибами Candida. Вони забирають життя у 63,6% випадках (995 000 осіб на рік).

Пневмоцистна пневмонія вражає ще 505 тисяч людей, з яких помирають 214 тисяч, або 42,4%. При криптококовому менінгіті показники захворюваності та смертності оцінюють у 194 та 147 тисяч осіб (75,8%) відповідно.

Ці дані показали, що грибки набагато смертоносніші за інші патогени. Від них, наприклад, вмирає вшестеро більше людей, ніж від малярії, і майже втричі більше, ніж від туберкульозу.