Из-за принудительной контрацепции: гренландские женщины хотят подать в суд на Данию

Группа из 67 женщин из Гренландии готовится подать судебный иск против правительства Дании из-за того, что в 1960 годах им, по их словам, установили внутриматочную спираль без их согласия или известна.

Этот шаг обусловлен обвинениями в том, что датские врачи начали эту процедуру, с целью уменьшить население Гренландии. Нескольким из этих женщин было всего 12 лет того времени.

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Согласно их словам, они требуют от правительства компенсации в размере 42 тысяч долларов за нарушение их прав, которое повлекло за собой серьезные последствия для их жизни. В случае, если правительство откажет им в компенсации, женщины планируют подать судебный иск.

Первой женщиной, публично выразившей свои обвинения, была Наджа Либерт, заявившая шесть лет назад, что ей установили спираль без ее согласия во время школьного медицинского осмотра. Она также обвинила Данию в стерилизации.

По ее словам, многие попавшие в аналогичную ситуацию женщины не могли зачать детей после этого, некоторых инфицировали, а кому-то пришлось удалить матку.

В начале 2023 года Дания и правительство Гренландии начали независимое расследование дела, связанного с внутриматочными спиралями и другими методами контрацепции, применявшимися в Гренландии в период с 1960 по 1991 год, когда автономная территория возобновила контроль над сектором здравоохранения. Ожидается, что результаты расследования будут объявлены в мае 2025 года.

Как действует внутриматочная спираль

Внутриматочная спираль – небольшое Т-образное устройство, которое врач вводит в матку женщины, чтобы предотвратить беременность. Сейчас это безопасный метод контрацепции, который эффективен более чем на 99%, если спираль установили правильно. Она защищает от нежелательной беременности на 5 – 10 лет.

Внутриматочная спираль бывает не гормональной медной или гормональной. Медь в не гормональных спиралях токсична для сперматозоидов и нарушает их подвижность. Гормональная спираль выделяет синтетический гормон прогестин, который сгущает слизь в шейке матки и мешает сперматозоидам попасть в яйцеклетку.