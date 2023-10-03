Через примусову контрацепцію: гренландські жінки хочуть подати до суду на Данію

Група з 67 жінок із Гренландії готується подати судовий позов проти уряду Данії через те, що в 1960 роках їм, за їхніми словами, встановили внутрішньоматкову спіраль без їхньої згоди або відома.

Цей крок зумовлений звинуваченнями у тому, що данські лікарі розпочали цю процедуру, маючи на меті зменшити населення Гренландії. Декільком з цих жінок було лише 12 років на той час.

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Примусова контрацепція у Данії

Згідно з їхніми словами, вони вимагають від уряду компенсації у розмірі 42 тисячі доларів за порушення їхніх прав, яке спричинило серйозні наслідки для їхнього життя. У випадку, якщо уряд відмовить їм у компенсації, жінки планують подати судовий позов.

Першою жінкою, яка публічно висловила свої обвинувачення, була Наджа Ліберт, яка заявила шість років тому, що їй встановили спіраль без її згоди під час шкільного медичного огляду. Вона також звинуватила Данію в стерилізації.

За її словами, багато жінок, які потрапили в аналогічну ситуацію, не могли зачати дітей після цього, деяких інфікували, а комусь довелося видалити матку.

На початку 2023 року Данія та уряд Гренландії розпочали незалежне розслідування справи, пов'язаної з внутрішньоматковими спіралями та іншими методами контрацепції, які застосовувалися в Гренландії в період з 1960 по 1991 рік, коли автономна територія відновила контроль над сектором охорони здоров'я. Очікується, що результати розслідування буде оголошено в травні 2025 року.

Як діє внутрішньоматкова спіраль

Внутрішньоматкова спіраль – невеликий Т-подібний пристрій, який лікар вводить в матку жінки, щоб запобігти вагітності. Нині це безпечний метод контрацепції, який є ефективним більш ніж на 99%, якщо спіраль встановили правильно. Вона захищає від небажаної вагітності на 5 – 10 років.

Внутрішньоматкова спіраль буває не гормональною мідною або гормональною. Мідь у не гормональних спіралях токсична для сперматозоїдів і порушує їхню рухливість. Гормональна спіраль виділяє синтетичний гормон прогестин, який згущує слиз у шийці матки та заважає сперматозоїдам потрапити до яйцеклітини.