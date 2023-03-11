Молчать (не) запрещено: должны ли пострадавшие от насилия делиться этим публично

К сожалению, сексуальные домогательства и насилие являются очень распространенными проблемами в современном обществе. В частности, с началом полномасштабной войны России против Украины на временно оккупированных территориях нашего государства захватчики насилуют мирное население и всячески издеваются над людьми.

Независимо от того, было ли насилие физическое, психологическое, сексуальное или любое другое, его последствия могут быть катастрофическими. Во многих случаях пострадавшие от насилия не хотят, не могут ли рассказывать о том, что с ними произошло. Их решение нужно уважать и понимать. 24 Канал вместе с психологом решили проанализировать эту сложную, несомненно, тему.

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Почему пострадавшим трудно говорить о случившемся

Есть несколько причин, почему пострадавшие от насилия могут не хотеть рассказывать о том, что с ними произошло. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал кризисный психолог, эксперт по гендерному и гендерно обусловленному насилию, автор научно-популярного блога и популяризатор научной психологии Алексей Удовенко.

Как отметил эксперт, рассказы о пережитом насилии могут навредить человеку, если это происходит насильственно или же при определенном давлении. Когда пострадавшие говорят о том, что с ними произошло, факт насилия становится более реальным в глазах потерпевшего человека.

Это означает, что человек, который до этого не проговаривал, проговаривал недостаточно или не дорабатывал этот опыт и не может с ним примириться, скорее всего, испытывает так называемую психологическую ретравматизацию. То есть, психологическая травма будет, так сказать, задета и создана новая травма,

связанная с проговариванием,

– отметил психолог.

Общественное давление и стигмы (стереотипы, определенные представления общества о произошедшем) могут формировать определенные страхи у человека, делящегося своим травматическим опытом. Пострадавший человек может бояться встретиться с осуждением, особенно если сам себя часто осуждает. Самое важное – дать такому человеку понимание того, что это не его вина. .

. Из-за определенных психологических особенностей и из-за того, что диктует общество, часто пострадавшие берут на себя ответственность за произошедшее. Поэтому важно продемонстрировать безопасность и дать почувствовать человеку, что у него все под контролем: он может говорить о том, что хочет, и не говорить о том, что вызывает дискомфорт.

Существует распространенный стереотип о том, что пострадавший человек "сам спровоцировал", "сам виноват". Эксперт отмечает, что такие стигмы являются частью токсического патриархата.

Кроме внушений общества, человек сам психологически пытается нормализовать произошедшее. Насилие — это ужасная травма, однако мозг пытается адаптироваться к этому и сделать нормальным, поэтому бывают случаи, когда пострадавшие пытаются оправдать насильника в своей голове. Именно поэтому крайне важно проговаривать слова поддержки и, конечно, обратиться к специалистам за помощью.

Обязаны ли люди, пережившие насилие, делиться этим публично

Каждый человек в праве решать сам, хочет ли он рассказывать о том, что произошло, или нет. Если пострадавшее лицо готово об этом говорить – это очень хорошо, ведь чем больше огласка этой темы, тем легче будет людям, оказавшимся в похожей ситуации.

Как не перейти личные границы человека, задавая вопросы, касающиеся чувствительной темы

Когда в информационном пространстве поднимают тему насилия, в частности сексуального, и отмечают, что в любом случае виноват обидчик, ни одно насилие не является "спровоцированным" и не может быть оправдано никакими отговорками, – это уничтожает стереотипы, порожденные патриархальными установками, и дает возможность пострадавшим почувствовать, что их вины в этом нет.При этом следует помнить о риске ретравматизации (повторной травматизации), поэтому категорически нельзя давить на человека, решившего рассказать свою историю.

Психолог Алексей Удовенко объясняет, что для того, чтобы не перейти чужие границы, достаточно превентивно переспросить человека, хочет ли он отвечать на те или иные вопросы. Конечно, никто не может предусмотреть реакцию, однако каждый может уточнить, комфортно ли будет об этом говорить.

Мы не можем знать, что является более травмирующим, а что менее травмирующим, но мы можем отнестись с пониманием. Мы можем спросить, хочет ли человек об этом говорить. Мы можем спросить, комфортно ли ему говорить про определенные аспекты этой темы. Например, о самом акте насилия, с кем это было, или как это происходило, или он хочет об этом поговорить. Сначала спросить, вообще уместно ли это, или человеку "окей" и после этого уже можно задавать вопросы или не задавать их. Поэтому прежде всего в этом вопросе самое важное – это слова,

– добавляет эксперт.

Также одним из советов психолога является применение так называемого "Я-сообщения". То есть, формулируя вопросы, смещать акцент на себя – "Меня волнует вот это…", "Могу я задать тебе такой вопрос…" и т.д.

Пострадавших можно спрашивать обо всем, на что они согласились отвечать. Важно создать максимально комфортные условия для человека, чтобы он чувствовал себя в безопасности и контролировал ситуацию. Для этого можно поставить как можно больше уточнений перед тем, как перейти непосредственно к самому общению и ответам на вопросы.

Как помочь человеку, пережившему насилие

Человек, переживший любую форму насилия, с большой вероятностью нуждается в психологической помощи специалиста. В то же время рядовой человек может выразить слова поддержки и сострадания.

Также крайне важно создать безопасное пространство, где человек сможет отказаться отвечать на некомфортный для него вопрос. Однако обращаем внимание на то, что помочь может только специалист.

Близкие могут предложить свою помощь в поиске специалиста, однако ни в коем случае не нужно давить на человека, а дать ему возможность самостоятельно принимать решения.

Что такое Кодекс Мурад и что о нем следует знать Это глобальный кодекс поведения для людей, собирающих и использующих информацию о сексуальном насилии в условиях войны или вооруженного конфликта.



Его инициатором является иракская правозащитница Надия Мурад, лауреат Нобелевской премии мира. Женщина пострадала от террористической группировки ИГИЛ, захватившей ее поселок Кочо в августе 2014 года – она пережила сексуальное рабство и подверглась многочисленным пыткам, а когда освободилась, начала активно бороться с военными изнасилованиями и торговлей людьми.

Кодекс содержит общие этические правила и базовые стандарты, которые следует соблюдать тем, кто собирает или воспроизводит информацию о пострадавших от сексуального насилия. После начала полномасштабного вторжения Кодекс Мурад перевели на украинский.

Ключевые принципы Кодекса:

Видеть в лицах, переживших сексуальное насилие, личности. Речь идет о том, чтобы с уважением относиться к человеку, подвергшемуся насилию, избегать собственных предположений, не дискриминировать и ставить в приоритет его безопасность.

Уважать право людей, переживших сексуальное насилие, на контроль ситуации. Для этого не стоит обращаться неожиданно, уважать их выбор, поддерживать и не давить.

Быть ответственным и сохранять добропорядочность. Относиться к людям, пережившим сексуальное насилие, с пониманием и вежливостью, дать возможность самостоятельно принимать решение о предоставлении информации, не допускать предубеждений и не стигматизировать, нести ответственность за свою работу.

Создавать пользу или не делать вообще. Определить, принесут ли собранные данные пользу и не навредят ли другим.

Полную версию переведенного Кодекса Мурад можно найти по ссылке.

Словарь толерантной лексики: как правильно говорить на тему сексуального насилия

При рассказах о пострадавших от насилия важно использовать термины, которые не дискриминируют и не навешивают ярлыки. Вот небольшой словарь лексики, который следует использовать, когда обсуждаем эту тему:

Потерпевший/потерпевшая или пострадавший/пострадавшая от насилия – такой термин позволяет не вешать на человека ярлык "жертвы".

Человек, переживший насилие – также указывает на то, что произошло, однако не содержит никакой эмоциональной окраски или оценки.

Насильство, а не насилие – Слово "насильство" описывает конкретное действие или поведение, наносящее вред другому человеку. В то же время "насилие" – более абстрактный и размытый термин, не отражающий реальную ситуацию.

Использовать правильные термины необходимо Это может влиять на то, как мы воспринимаем и понимаем проблему насилия. Кроме этого, отметим, что человек, переживший сексуальное насилие, вероятно, испытывает много разных эмоций, поэтому использование эмпатических фраз при разговоре будет служить дополнительным проявлением поддержки и понимания.

Отметим, что пострадавшие от сексуального насилия не обязаны рассказывать о том, что с ними произошло. Каждый человек имеет право выбирать, что он готов говорить о пережитом опыте и вообще хочет ли это делать. Лучше всего, как может помочь общество, чтобы не навредить – относиться с пониманием и уважать выбор человека.