Говорить, что Омикрон – самый опасный штамм рановато, – Ляшко

В мире начал циркулировать новый штамм коронавируса Омикрон. О нем уже распространяют слухи как самый опасный штамм среди других.

Об Омикроне пока нет подтвержденных данных, где говорилось бы о наивысшей опасности. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал Виктор Ляшко – министр здравоохранения.

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"Говорить о нем как наиболее опасном штамме коронавируса сегодня рано", – подчеркнул министр.

Обнаружат ли в Украине Омикрон

Ляшко отметил, что в ПЦР-исследованиях, которые делают в Украине, Омикрон не "проскочит" 100%. Его зафиксируют, но не сразу идентифицируют.

Надеемся, что некоторое время продержимся, но если он (Омикрон – 24 канал) появится, не нужно сразу паниковать. Все исследования происходят,

– отметил он.

Министр пояснил, что в Украине берут биологические образцы от людей, которые болели и путешествовали. Однако пока обнаруживают штамм Дельта. "Омикрон, к сожалению, рано или поздно появится. Изолироваться от мира не получится", – добавил он и заявил, что в Украине делают "предупредительные меры, которые не позволят попасть Омикрону".

Штамм коронавируса Омикрон: главное

В Южной Африке обнаружили штамм Омикрон в конце ноября 2021 года. Первый случай зафиксировали с помощью ПЦР-теста. Сообщают, что люди могут инфицироваться Омикроном, даже если уже переболели коронавирусом.

ВОЗ направила команду ученых в Южно-Африканскую Республику для исследования штамма Омикрон. Евросоюз может рекомендовать пересмотреть правила для туристов из-за стремительного распространения штамма.

Пока в Украине нет ни одного случая заражения новым штаммом. Однако правительство запретило въезд гражданам определенных государств.