В Ивано-Франковской области мужчин не будут госпитализировать без разрешения военкоматов

В Ивано-Франковской области теперь не будут класть на плановое лечение военнообязанных мужчин без согласования с ТЦК. В срочных случаях человека в больницу положат, однако о каждом таком пациенте будут сообщать в военкоматы.

В медицинских учреждениях Ивано-Франковской области приостановили плановые госпитализации военнообязанных без согласования с территориальным центром комплектования. Об этом сообщил начальник Коломыйского РВА Любомир Глушков.

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В Прикарпатье прекратили плановую госпитализацию военнообязанных

Глушков сообщил, что Департаменту здравоохранения Ивано-Франковской ОГА поручили подготовить и сообщить медучреждениям региона о решении относительно "временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектации".

То есть теперь, если мужчина в возрасте от 18 до 59 лет захочет лечь в больницу, сначала нужно будет согласовать с ТЦК.

Что будет, если человека срочно нужно будет госпитализировать

По словам начальника Коломыйской РГА, медучреждения обязали сообщать территориальные центры комплектации о внеплановой госпитализации военнообязанных.

Теперь медицинские учреждения области ежедневно, в 11 часов утра, будут информировать ТЦК о госпитализации ургентных военнообязанных от 18 до 59 лет. Это означает, что если пациент был госпитализирован срочно, медицинское учреждение сообщит об этом в территориальный центр комплектования.

Пока не ясно, как это будет работать с пациентами, которые находятся на диализе или проходят плановые лечения в связи с онкозаболеваниями.

Что предшествовало Согласно решениям Совета Обороны Ивано-Франковской области, абсолютно все мужчины в возрасте от 18 до 59 лет должны прийти в местные военкоматы. 13 июня в регионе подписали приказ о проведении всеобщей мобилизации. В документе отмечается, что всем военнообязанным мужчинам, проживающим или находящимся на территории Ивано-Франковской территориальной общины, необходимо явиться в городскую ТЦК и СП Согласно решениям Совета Обороны Ивано-Франковской области, абсолютно все мужчины в возрасте от 18 до 59 лет должны прийти в местные военкоматы. 13 июня в регионе подписали приказ о проведении всеобщей мобилизации. В документе отмечается, что всем военнообязанным мужчинам, проживающим или находящимся на территории Ивано-Франковской территориальной общины, необходимо явиться в городскую ТЦК и СП в течение 10 дней с момента опубликования приказа.

Отметим, что 24 февраля 2022 года из-за военного положения все медицинские учреждения страны приостановили плановые операции и госпитализацию. Однако 20 марта 2022 года Минздрав издал приказ №507, которым отменил этот запрет.

Во всех регионах, кроме, очевидно, Ивано-Франковской области, правила проведения плановых операций в Украине такие же, как были до полномасштабной войны: если пациенту нужна госпитализация или бесплатная операция, семейный или лечащий врач должен выдать ему электронное направление.