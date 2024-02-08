Сильно потею: что такое гипергидроз и как его лечить

Каждый человек потеет и это нормально, поскольку это помогает организму регулировать температуру тел. Но существует болезнь гипергидроз - это заболевание, при котором человек имеет чрезмерное потоотделение.

Потоотделение в области подмышек, ладоней и подошвы чаще всего является нормальной реакцией, обусловленной стрессом, физическими нагрузками или жаркой погодой. Пот регулирует температуру тела и предотвращает перегрев.

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Но люди с гипергидрозом могут потеть даже при низкой температуре или в состоянии покоя. Неконтролируемое потоотделение приводит к дискомфорту как физического, так и эмоционального.

Почему возникает гипергидроз

Нервная система автоматически запускает работу потовых желез в случае повышения температуры тела. Гипергидроз вызван ложными нервными сигналами, приводящими к гиперактивности потовых желез. Из-за этого физиологическая реакция становится патологической.

Гипергидроз можно разделить на первичный и вторичный. Первичный – причину потоотделения выявить невозможно. Считается, что в чрезмерной нервной стимуляции важную роль играют генетические факторы, хотя это еще недостаточно изучено.

Вторичный – потливость возникает вследствие другого заболевания или как побочный эффект приема лекарств. Потливость может быть по всему телу (генерализованная) или в одном участке (очаговая).

Лечение гипергидроза

Антиперспиранты. Чрезмерное потоотделение можно контролировать с помощью антиперспирантов, которые закупоривают потовые протоки. Продукты, содержащие хлорид алюминия, являются препаратами первой линии для лечения потливости.

Лекарства. Использование некоторых лекарств может предотвратить чрезмерную стимуляцию потовых желез. Такие препараты могут иметь побочные эффекты и подходят не всем.

Ионофорез. Руки или ноги помещают в воду, затем через нее специальное устройство пропускает слабый электрический ток. Он блокирует нервы, вызывающие потоотделение.

Ботулинический токсин. Ботулинический токсин блокирует нервы, стимулирующие потоотделение. Эта процедура эффективна. Однако это дорого, и требуются повторные курсы лечения.

Эндоскопическая торакальная симпатэктомия (ЭТС). Это минимально инвазивная процедура, во время которой хирург перерезает нерв, контролирующий потоотделение. Операция на нервах связана с риском побочных эффектов и осложнений, ее рассматривают только для людей, которые пробовали много других методов лечения без положительных результатов.

Операция на подмышках. Хирург удаляет потовые железы в подмышках. Хирургическое вмешательство обеспечивает долгосрочный эффект при стойком потоотделении, которое не поддается другим методам лечения.