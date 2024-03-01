Как выбрать, насколько часто мыть и вредны ли сульфаты: все что нужно знать о шампунях

Волосы - важная часть образа. Они не только определяют стиль, но и могут указывать на состояние здоровья. При уходе за ними люди большое значение придают выбору шампуня.

Как выбрать шампунь

Основная и самая важная функция шампуня – удаление грязи, пота, избытка кожного сала и остатков стайлинговых средств с кожи головы и волос.

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Разберем стандартный состав шампуня:

Основные очищающие и пенообразующие компоненты – поверхностно-активные вещества (ПАВ). Самые распространенные из них – лаурилсульфат натрия SLS и лауретсульфат натрия SLES.

Кондиционирующие агенты – силиконы, протеины, натуральные масла – делают волосы мягкими и облегчают расчесывание.

pH-регулятор – лимонная кислота – поддерживает оптимальный слабокислый pH 4,5 – 5,5, характерный для кожи головы.

Консерванты – бензоат натрия, парабены – предотвращают заражение микробами.

Специализированные добавки – витамины, растительные экстракты и лекарственные вещества для борьбы с перхотью (кетоконазол) – позволяют отличить один шампунь от другого.

Ароматизаторы и красители придают шампуню приятный запах и внешний вид.

Вредны ли сульфаты в составе шампуня

Сульфаты содержатся в шампунях большинства марок. В низких концентрациях они являются безопасными. Сульфаты создают густую пену, эффективно удаляют себум (натуральное кожное сало) и белок, поэтому частое применение потенциально может привести к раздражению кожи головы и пересушивания волос. Существует мнение, что сульфаты в составе шампуня вызывают рак, но исследования это не подтвердили.

Если у вас чувствительная кожа, сухие, поврежденные или окрашенные волосы, лучше выбирать шампуни без сульфатов. Но если сульфаты не вызывают раздражения и вы довольны волосами после применения таких шампуней, нет необходимости исключать его.

Выбирайте шампуни, подходящие вашему типу волос и кожи. Перед покупкой прочитайте отзывы или проконсультируйтесь со специалистом.

"Привыкают" ли волосы к шампуню

Когда эффект от использования шампуня становится менее заметным, кажется, что волосы к нему привыкли. Мы не нашли исследований, которые бы подтвердили привыкание волос и кожи головы к шампуню. Скорее всего, такое впечатление создается из-за:

Внутренних и внешних факторов: погоды, диеты, изменения гормонального фона, окрашивания. Тогда шампунь, который подходил при одних условиях, может оказаться неэффективным при других.

Психологического восприятия: со временем даже заметное улучшение становится обыденностью, а эффект кажется менее выраженным.

Если вы давно пользуетесь шампунем и вам нравится эффект, нет смысла его менять. А если кажется, что волосы "привыкли", это сигнал пересмотреть свой уход.

Как часто надо мыть голову

Мыть голову нужно по мере загрязнения. Оно зависит от нескольких факторов:

Активности сальных желез – если у вас жирная кожа головы, ее придется мыть ежедневно. В случае сухой и нормальной кожи – реже.

Типа волос – очень сухие или обесцвеченные волосы можно мыть 1 – 2 раза в неделю.

Уровень активности – если вы регулярно занимаетесь спортом или ваша работа связана с физическим трудом, мыть волосы придется чаще.

Возраст – с годами кожа головы вырабатывает меньше кожного жира, поэтому мыть ее можно реже.

Исследования показывают, что опасения, связанные с "чрезмерным очищением", необоснованны. Никаких объективных вредных последствий для волос при ежедневном очищении не наблюдалось. Но в этом вопросе важно найти баланс, который подходит именно вам.