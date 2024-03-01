Як вибрати, наскільки часто мити та чи шкідливі сульфати: все що треба знати про шампуні

Волосся – важлива частина образу. Воно не лише визначають стиль, а й можуть вказувати на стан здоров'я. При догляді за ним люди велике значення надають вибору шампуню.

Як вибрати шампунь

Основна та найважливіша функція шампуню – видалення бруду, поту, надлишку шкірного сала та залишків стайлінгових засобів зі шкіри голови та волосся.

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Розберемо стандартний склад шампуню:

Основні очищувальні та піноутворюючі компоненти – поверхнево-активні речовини (ПАР). Найпоширеніші з них – лаурилсульфат натрію SLS та лауретсульфат натрію SLES.

Кондиціонуючі агенти – силікони, протеїни, натуральні масла – роблять волосся м'яким і полегшують розчісування.

pH-регулятор – лимонна кислота – підтримує оптимальний слабокислий pH 4,5 – 5,5, характерний для шкіри голови.

Консерванти – бензоат натрію, парабени – запобігають зараженню мікробами.

Спеціалізовані добавки – вітаміни, рослинні екстракти та лікарські речовини для боротьби з лупою (кетоконазол) – дозволяють відрізнити один шампунь від іншого.

Ароматизатори та барвники надають шампуню приємного запаху та зовнішнього вигляду.

Чи шкідливі сульфати у складі шампуню

Сульфати містяться у шампунях більшості марок. У низьких концентраціях вони є безпечними. Сульфати створюють густу піну, ефективно видаляють себум (натуральне шкірне сало) та білок, тому часте застосування потенційно може призвести до подразнення шкіри голови та пересушування волосся. Існує думка, що сульфати у складі шампуню спричинюють рак, але дослідження це не підтвердили.

Якщо у вас чутлива шкіра, сухе, пошкоджене або фарбоване волосся, краще вибирати шампуні без сульфатів. Але якщо сульфати не викликають подразнення і ви задоволені волоссям після застосування таких шампунів, нема потреби виключати його.

Вибирайте шампуні, що підходять вашому типу волосся та шкіри. Перед покупкою прочитайте відгуки або проконсультуйтеся зі спеціалістом.

Чи "звикає" волосся до шампуню

Коли ефект від використання шампуню стає менш помітним, здається, що волосся до нього звикло. Ми не знайшли досліджень, які б підтвердили звикання волосся та шкіри голови до шампуню. Швидше за все, таке враження створюється через:

Внутрішніх та зовнішніх факторів: погоди, дієти, зміни гормонального фону, фарбування. Тоді шампунь, який підходив за одних умов, може виявитися неефективним за інших.

Психологічного сприйняття: згодом навіть помітне поліпшення стає буденністю, а ефект видається менш вираженим.

Якщо ви давно користуєтеся шампунем і вам подобається ефект, немає сенсу його міняти. А якщо здається, що волосся "звикло", це сигнал переглянути свій догляд.

Як часто треба мити голову

Мити голову потрібно у міру забруднення. Воно залежить від кількох факторів:

Активності сальних залоз – якщо у вас жирна шкіра голови, її доведеться мити щодня. У разі сухої та нормальної шкіри – рідше.

Типу волосся – дуже сухе або знебарвлене волосся можна мити 1 – 2 рази на тиждень.

Рівень активності – якщо ви регулярно займаєтеся спортом або ваша робота пов'язана з фізичною працею, мити волосся доведеться частіше.

Вік – з роками шкіра голови виробляє менше шкірного жиру, тому мити її можна рідше.

Дослідження показують, що побоювання, пов'язані з "надмірним очищенням", необґрунтовані. Жодних об'єктивних шкідливих наслідків для волосся при щоденному очищенні не спостерігалося. Але у цьому питанні важливо знайти баланс, який підходить саме вам.