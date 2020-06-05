Верхняя палата немецкого парламента — Бундесрат — приняла в пятницу, 5 мая, закон, запрещающий репаративную или конверсионную терапию — то есть изменение сексуальной ориентации человека в сторону гетеросексуальности.

Теперь за медицинские и другие мероприятия, направленные на принудительную смену или подавление сексуальной ориентации несовершеннолетних и взрослых законодательство Германии предусматривает наказание. Об этом сообщает DW.

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При этом штрафовать будут как тех, кто предлагает подобные услуги, так и родителей или опекунов, которые отправляют на подобное "лечение" детей.

Согласно закону, проведение процедур реперативной терапии предусматривает заключение на срок до года, а реклама и посредничество – штраф до 30 тысяч евро.

Там, где нет болезни, нет и необходимости в терапии,

– отметил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (кстати, католик и открытый гей).

Закон вступит в силу после его опубликования.

Следует знать: За сексуальную ориентацию "отвечают" мозг и гены. Она программируется во время внутриутробного развития ребенка и остается на всю жизнь. Современные научные исследования мозга свидетельствуют о структурных и функциональных различиях между мозгом гомосексуальных и гетеросексуальных людей.