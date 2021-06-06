Непригодные маски на миллиард евро: в Германии требуют отставки главы МОЗ

МОЗ Германии весной 2020 года приобрел более пол миллиона защитных масок у компании, которую возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана. Его подозревают в возможном конфликте интересов. Кроме того, министерство приобрело непригодные маски более чем на 1 миллиард евро.
За отставку министра выступили лидеры Социал-демократической партии. Генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль призвал провести проверку этого инцидента.
Напомним Скандал в Германии: Минздрав покупал маски у фирмы мужа министра
Непригодные маски для бездомных
Der Spiegel сообщил о том, что весной 2020 года министерство приобрело непригодные для использования маски на один миллиард евро. По правилам, действовавшим в то время в Евросоюзе, их следовало проверить в лаборатории перед использованием.
Впрочем, Минздрав планировал выдавать эти маски бездомным, людям с инвалидностью или получателям пособия для безработных. Министерство труда, отвечающее за безопасность масок, отказалось дать на это свое согласие.
В партии заявили: если скандал окажется правдивым, то эта ситуация должна иметь последствия для министерства здравоохранения.
Депутаты настаивают на том, что министр должен нести ответственность за необдуманные действия с закупкой китайских масок. Там заявили, что поведение Шпана было недостойным и негуманным.
Это недостойно и негуманно, если глава МОЗ делит людей на два сорта – тех, кто получает маски высокого качества и тех, кто может обойтись низкокачественными,
– заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борйанс.
Другой скандал с закупкой масок в Германии
- Расследование обнародовали журналисты немецкого издания Der Spiegel.
- Согласно ему, за 2020 год Министерство здравоохранения Германии приобрело 570 тысяч масок у компании Burda GmbH.
- Берлинский офис компании Burda GmbH возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана-Даниэль Функе. Поэтому здесь может идти речь о вероятном конфликте интересов.
- К тому же, в расследовании говорится о том, что маски из Китая были некачественными.
- Между тем, в самом министерстве и в компании Burda заверили журналистов Der Spiegel, что никаких правовых норм при заключении и выполнении соглашения не нарушали.