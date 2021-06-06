За отставку министра выступили лидеры Социал-демократической партии. Генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль призвал провести проверку этого инцидента.

Напомним Скандал в Германии: Минздрав покупал маски у фирмы мужа министра

Непригодные маски для бездомных

Der Spiegel сообщил о том, что весной 2020 года министерство приобрело непригодные для использования маски на один миллиард евро. По правилам, действовавшим в то время в Евросоюзе, их следовало проверить в лаборатории перед использованием.

Впрочем, Минздрав планировал выдавать эти маски бездомным, людям с инвалидностью или получателям пособия для безработных. Министерство труда, отвечающее за безопасность масок, отказалось дать на это свое согласие.

В партии заявили: если скандал окажется правдивым, то эта ситуация должна иметь последствия для министерства здравоохранения.

Депутаты настаивают на том, что министр должен нести ответственность за необдуманные действия с закупкой китайских масок. Там заявили, что поведение Шпана было недостойным и негуманным.

Это недостойно и негуманно, если глава МОЗ делит людей на два сорта – тех, кто получает маски высокого качества и тех, кто может обойтись низкокачественными,

– заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борйанс.

Другой скандал с закупкой масок в Германии