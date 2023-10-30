Вспышка гепатита A в Виннице: количество больных выросло втрое за неделю

С 16 октября, когда зарегистрировали первые случаи новой вспышки гепатита A в Виннице, зафиксировали 174 случая этого опасного заболевания.

Вспышка гепатита в Виннице

Об этом заявила заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко. По ее словам среди больных – 32 ребенка.

Также на тему Вспышка гепатита в Виннице: за сутки количество больных выросло втрое

Еще 36 пациентов находятся под контролем и ожидают подтверждения диагноза.

Отметим, что неделю назад, 24 октября, сообщалось о 60 госпитализированных пациентах с подтвержденным диагнозом гепатита A в одном из районов Винницы.

Сейчас непонятно, что явилось источником инфекции. Но министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился ко всем винничанам и призвал потреблять воду из сетей только после кипячения или употреблять проверенную бутилированную воду.

Что нужно знать о гепатите A

Гепатит A – это вирусная инфекция, поражающая печень. Вирус гепатита A передается через воду и пищу, загрязненные вирусом, а также через контакт с инфицированными людьми. Симптомы гепатита A могут включать желтуху (желтоватость кожи и глаз), усталость, потерю аппетита, тошноту и боль в животе.

В большинстве случаев инфекция проходит не угрожая жизни, но важно обратиться к врачу при выявлении симптомов. Инкубационный период гепатита A обычно длится 14 – 28 дней.

Лучшим способом предотвратить заражение гепатитом A является вакцинация. Против гепатита A нет специфического лекарства и терапия направлена на облегчение симптомов и должна содержать отдых и правильное питание, чтобы уменьшить нагрузку на печень.