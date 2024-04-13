Гепатит C: как передается, симптомы и лечение

Гепатит C - это воспаление печени, вызванное вирусом гепатита C. До открытия этого вируса учеными в конце прошлого века заболевание считалось загадочным и называлось гепатитом не-А, не-В.

Чем гепатит C отличается от других гепатитов

Как и гепатит A, гепатит C может быть острым, когда заболевание длится до 6 месяцев, или хроническим, то есть пожизненным. Вот только в случае гепатита B переход острой формы в хроническую у взрослых происходит лишь в 5% случаев, тогда как при гепатите C это случается намного чаще – в 70%.

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В отличие от или от гепатита C нет вакцины, однако есть эффективная специфическая терапия, которая позволяет вылечить заболевание более чем у 90% пациентов. Если же гепатит C не лечить, это может привести к серьезному нарушению функции печени, ее циррозу и раку.

Как можно и нельзя заразиться гепатитом C

Заражение вирусом гепатита С происходит при контакте с кровью инфицированного человека, например при использовании нестерильных игл или других медицинских инструментов, переливании крови или трансплантации органов. Реже гепатит передается во время родов или при половых контактах.

Гепатит С не может передаться при совместном использовании столовых приборов, грудном вскармливании, объятиях, поцелуях, держании за руки, кашле или чихании. Он также не передается через пищу или воду.

Симптомы гепатита С

Острая форма гепатита С чаще всего никак не проявляет себя, поэтому заболевание иногда называют "ласковым убийцей". В некоторых случаях человек может жаловаться на:

утомляемость;

тошноту и потерю аппетита;

пожелтение кожи и потемнение мочи;

лихорадку;

боль в мышцах, суставах и животе.

Хронический гепатит C также проявляется не сразу – в течение многих лет человек может не отмечать никаких проблем со здоровьем. Затем возникают и постепенно усиливаются следующие симптомы:

легкая кровоточивость;

усталость, сниженный аппетит и потеря веса;

пожелтение и зуд кожи;

моча темного цвета;

отечность ног и скопление жидкости в брюшной полости – асцит.

В тяжелых и запущенных случаях у человека появляются симптомы повреждения мозга, или печеночной энцефалопатии, – спутанность сознания, повышенная сонливость и невнятная речь.

Лечение гепатита C

Гепатит C лечится с помощью противовирусных препаратов, которые останавливают размножение вируса в организме. Обычно продолжительность курса лечения составляет 8 – 12 недель.

До недавнего времени людям с гепатитом C надо было еженедельно делать инъекцию препарата из группы интерферонов, а также принимать капсулу или таблетку рибавирина. Сейчас для лечения гепатита C используются другие, более эффективные препараты прямого противовирусного действия, которые легче переносятся и имеют меньше побочных эффектов.

Лечение рекомендуется всем взрослым и детям старше 3 лет с острым или хроническим гепатитом C. В настоящее время препараты для лечения гепатита C нельзя использовать беременным и кормящим женщинам,. Однако сразу после прекращения грудного вскармливания женщина может начинать курс лечения.

Люди с хроническим гепатитом или циррозом печени, даже если они уже вылечились от инфекции, должны регулярно наблюдаться у врача, поскольку у них сохраняется риск осложнений, включая рак печени.

Кроме того, людям, которые живут с гепатитом C, следует: