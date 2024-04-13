Гепатит C: как передается, симптомы и лечение
Источник:ВОЗ
Гепатит C - это воспаление печени, вызванное вирусом гепатита C. До открытия этого вируса учеными в конце прошлого века заболевание считалось загадочным и называлось гепатитом не-А, не-В.
Чем гепатит C отличается от других гепатитов
Как и гепатит A, гепатит C может быть острым, когда заболевание длится до 6 месяцев, или хроническим, то есть пожизненным. Вот только в случае гепатита B переход острой формы в хроническую у взрослых происходит лишь в 5% случаев, тогда как при гепатите C это случается намного чаще – в 70%.
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В отличие от или от гепатита C нет вакцины, однако есть эффективная специфическая терапия, которая позволяет вылечить заболевание более чем у 90% пациентов. Если же гепатит C не лечить, это может привести к серьезному нарушению функции печени, ее циррозу и раку.
Как можно и нельзя заразиться гепатитом C
Заражение вирусом гепатита С происходит при контакте с кровью инфицированного человека, например при использовании нестерильных игл или других медицинских инструментов, переливании крови или трансплантации органов. Реже гепатит передается во время родов или при половых контактах.
Гепатит С не может передаться при совместном использовании столовых приборов, грудном вскармливании, объятиях, поцелуях, держании за руки, кашле или чихании. Он также не передается через пищу или воду.
Симптомы гепатита С
Острая форма гепатита С чаще всего никак не проявляет себя, поэтому заболевание иногда называют "ласковым убийцей". В некоторых случаях человек может жаловаться на:
- утомляемость;
- тошноту и потерю аппетита;
- пожелтение кожи и потемнение мочи;
- лихорадку;
- боль в мышцах, суставах и животе.
Хронический гепатит C также проявляется не сразу – в течение многих лет человек может не отмечать никаких проблем со здоровьем. Затем возникают и постепенно усиливаются следующие симптомы:
- легкая кровоточивость;
- усталость, сниженный аппетит и потеря веса;
- пожелтение и зуд кожи;
- моча темного цвета;
- отечность ног и скопление жидкости в брюшной полости – асцит.
В тяжелых и запущенных случаях у человека появляются симптомы повреждения мозга, или печеночной энцефалопатии, – спутанность сознания, повышенная сонливость и невнятная речь.
Лечение гепатита C
Гепатит C лечится с помощью противовирусных препаратов, которые останавливают размножение вируса в организме. Обычно продолжительность курса лечения составляет 8 – 12 недель.
До недавнего времени людям с гепатитом C надо было еженедельно делать инъекцию препарата из группы интерферонов, а также принимать капсулу или таблетку рибавирина. Сейчас для лечения гепатита C используются другие, более эффективные препараты прямого противовирусного действия, которые легче переносятся и имеют меньше побочных эффектов.
Лечение рекомендуется всем взрослым и детям старше 3 лет с острым или хроническим гепатитом C. В настоящее время препараты для лечения гепатита C нельзя использовать беременным и кормящим женщинам,. Однако сразу после прекращения грудного вскармливания женщина может начинать курс лечения.
Люди с хроническим гепатитом или циррозом печени, даже если они уже вылечились от инфекции, должны регулярно наблюдаться у врача, поскольку у них сохраняется риск осложнений, включая рак печени.
Кроме того, людям, которые живут с гепатитом C, следует:
- вакцинироваться от гепатита A и В;
- избегать алкоголя, поскольку он может нанести дополнительный вред печени поскольку он может нанести дополнительный вред печени;
- консультироваться со своим врачом, прежде чем принимать любые лекарства или добавки;
- регулярно тестироваться на ВИЧ, потому что заражение повышает вероятность развития цирроза печени.