Гепатит C: як передається, симптоми та лікування

Гепатит C – це запалення печінки, викликане вірусом гепатиту C. До відкриття цього вірусу вченими в кінці минулого століття захворювання вважалося загадковим і називалося гепатитом не-А, не-В.

Чим гепатит C відрізняється від інших гепатитів

Як і гепатит A, гепатит C може бути гострим, коли захворювання триває до 6 місяців, або хронічним, тобто довічним. Ось тільки у разі гепатиту B перехід гострої форми в хронічну у дорослих відбувається лише у 5% випадків, тоді як при гепатиті C це трапляється набагато частіше – у 70%.

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На відміну від або від гепатиту C немає вакцини, проте є ефективна специфічна терапія, яка дозволяє вилікувати захворювання більш ніж у 90% пацієнтів. Якщо ж гепатит C не лікувати, це може призвести до серйозного порушення функції печінки, її цирозу та раку.

Як можна і не можна заразитися гепатитом C

Зараження вірусом гепатиту С відбувається при контакті з кров'ю інфікованої людини, наприклад при використанні нестерильних голок або інших медичних інструментів, переливанні крові або трансплантації органів. Рідше гепатит передається під час пологів або при статевих контактах.

Гепатит С не може передатися при спільному використанні столових приладів, грудному вигодовуванні, обіймах, поцілунках, триманні за руки, кашлі чи чханні. Він також не передається через їжу чи воду.

Симптоми гепатиту С

Гостра форма гепатиту С найчастіше ніяк не проявляє себе, тому захворювання іноді називають "лагідним вбивцею". У деяких випадках людина може скаржитися на:

стомлюваність;

нудоту та втрату апетиту;

пожовтіння шкіри та потемніння сечі;

лихоманку;

біль у м'язах, суглобах та животі.

Хронічний гепатит C також проявляється не відразу – протягом багатьох років людина може не відзначати жодних проблем зі здоров'ям. Потім виникають і поступово посилюються такі симптоми:

легка кровоточивість;

втома, знижений апетит та втрата ваги;

пожовтіння та свербіж шкіри;

сеча темного кольору;

набряклість ніг і скупчення рідини в черевній порожнині – асцит.

У важких і запущених випадках у людини з'являються симптоми пошкодження мозку, або печінкової енцефалопатії, – сплутаність свідомості, підвищена сонливість та невиразна мова.

Лікування гепатиту C

Гепатит C лікується за допомогою противірусних препаратів, які зупиняють розмноження вірусу в організмі. Зазвичай тривалість курсу лікування становить 8 – 12 тижнів.

До недавнього часу людям із гепатитом C треба було щотижня робити ін'єкцію препарату з групи інтерферонів, а також приймати капсулу або таблетку рибавірину. Зараз для лікування гепатиту C використовуються інші, більш ефективні препарати прямої противірусної дії, які легше переносяться і мають менше побічних ефектів.

Лікування рекомендується всім дорослим і дітям старше 3 років з гострим або хронічним гепатитом C. Нині препарати для лікування гепатиту C не можна використовувати вагітним і жінкам, що годують. Однак відразу після припинення грудного вигодовування жінка може починати курс лікування.

Люди з хронічним гепатитом або цирозом печінки, навіть якщо вони вже вилікувалися від інфекції, повинні регулярно спостерігатися у лікаря, оскільки у них зберігається ризик ускладнень, включаючи рак печінки.

Крім того, людям, які живуть з гепатитом C, слідує: