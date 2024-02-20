Красные пятна на коже и не только: что такое гемангиомы и можно ли их вылечить

Гемангиома - это доброкачественная опухоль, вызванная аномальным ростом кровеносных сосудов. Она выглядит как эластичная шишка или плоское красное пятно. Точная причина развития гемангиом неизвестна.

Гемангиомы могут возникать на любом участке тела, но чаще всего – на лице и шее. Обычно опухоль появляется при рождении или в первые полгода жизни и сама исчезает к 5 – 10 годам. Но бывают случаи, когда гемангиома образуется и у пожилых людей.

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Различают два типа гемангиом:

Капиллярные гемангиомы располагаются во внешних слоях кожи.

Кавернозные гемангиомы располагаются в более глубоких слоях кожи, вокруг глаз или во внутренних органах.

Симптомы гемангиом

Гемангиомы – выпуклые образования красновато-фиолетового цвета, выступающие на коже. Обычно родители замечают на коже ребенка пятно, которое постепенно увеличивается в размере.

Капиллярные гемангиомы не болят, но из-за того, что они выделяются на коже, их можно повредить. В случае травмы следует обработать ее, как любую другую рану.

Кавернозные гемангиомы могут вызывать боль в зависимости от их расположения, особенно если они расположены в мышцах или костях.

Если гемангиома расположена возле глаза, это может помешать его нормальному развитию, что приведет к проблемам со зрением, включая амблиопию и глаукому.

Лечение гемангиом

Лечение гемангиомы зависит от локализации, размера и тяжести поражения. Большинство капиллярных гемангиом проходят самостоятельно без лечения. Но за гемангиомами возле глаза нужно следить, чтобы убедиться, что они не вызывают проблем со зрением.

Терапия. В качестве терапии первой линии назначают бета-блокатор – пропранолол. Для лечения небольших поражений используют кортикостероиды, они сужают кровеносные сосуды гемангиомы.

Лазерное лечение. Лазер может остановить рост, уменьшить размер или осветлить цвет поверхностных гемангиом.

Операция. Большинство гемангиом не требует хирургического вмешательства. Но если они вредят визуальному развитию ребенка, операция необходима.