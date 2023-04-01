Где в Украине можно купить любое лекарство без рецепта: объяснение Ляшка

В рецептурную группу лекарственных препаратов не внесли никаких новых препаратов, появился только дополнительный сервис – е-рецепт. Более того, на территориях, где ведутся активные боевые действия, человек может приобрести в аптеке препараты без рецепта.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал в эфире телемарафона внедрение с 1 апреля е-рецепта, информирует 24 Канал.

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Никакие новые препараты не попали в рецептурную группу, не изменилась никакая ситуация по усилению контроля отпуска и других вещей. Появился дополнительный сервис, который сегодня дает определенные результаты,

– сказал Виктор Ляшко.

Е-рецепт не ограничивает отпуск лекарства: как хитрили аптеки

Министр подчеркнул, что "вопрос отпуска рецептурных препаратов не регулируется вопросом введения электронного рецепта".

У нас рецептурные препараты всегда отпускались по рецепту. В то же время есть одно требование, которым пользовались аптечные сети, когда мы говорили о том, что не было требования хранить бумажный рецепт в аптеке, и это позволяло аптекам отпускать рецептурные препараты без рецепта,

– объяснил Ляшко.

Он заверил, что сегодня контроль не усиливают.

Своеобразный контроль над врачами

По словам Ляшко, электронный рецепт – дополнительный сервис, с помощью которого в Минздраве хотят отслеживать, кто что выписывает, на какие группы препаратов, где отпускается, какой болезнью выписывают тот или иной препарат.

Министр также отметил, что в Минздраве будут отправлять на переаттестацию врачей, которые, например, лечат острые респираторные вирусные инфекции антибиотиками или противомикробными лекарственными средствами.

"И на это нужно влиять, потому что за самолечением кроется большая проблема, о которой не знаем", – считает министр.

Он привел пример, что у украинцев сформировалось мнение, что аптечный работник или фармацевт является врачом, который может назначать лечение прямо в аптеке. По его словам, так не должно быть.

На территории активных боевых действий лекарство будет отпускаться без рецепта

В то же время он отметил, что на территориях, определенных приказом Минреинтеграции и на которых ведутся активные боевые действия, человек может прийти в аптеку и купить любой препарат без рецепта и консультации.

Ляшко объяснил, что на этих территориях, в первую очередь, рассматривают вопросы доступности.