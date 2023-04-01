Де в Україні можна купити будь-які ліки без рецепта: пояснення Ляшка

До рецептурної групи лікарських препаратів не внесли жодних нових препаратів, з'явився лише додатковий сервіс – е-рецепт. Ба більше, на територіях, де ведуться активні бойові дії, людина може придбати в аптеці препарати без рецепта.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував в ефірі телемарафону впровадження з 1 квітня е-рецепта, інформує 24 Канал.

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Ніякі нові препарати не потрапили до рецептурної групи, не помінялася ніяка ситуація щодо посилення контролю відпуску та інших речей. З'явився додатковий сервіс, який сьогодні дає певні результати,

– сказав Віктор Ляшко.

Е-рецепт не обмежує відпуск ліків: як хитрували аптеки

Міністр наголосив, що "питання відпустку рецептурних препаратів не регулюється питанням впровадження електронного рецепта".

В нас рецептурні препарати завжди відпускалися за рецептом. Водночас є певна одна вимога, якою користувалися аптечні мережі, коли ми говорили про те, що не було вимоги зберігати паперовий рецепт в аптеці, й це дозволяло аптекам відпускати рецептурні препарати без рецепта,

– пояснив Ляшко.

Він запевнив, що сьогодні контроль не посилюють.

Своєрідний контроль над лікарями

За словами Ляшка, електронний рецепт – додатковий сервіс, за допомогою якого у МОЗ хочуть відстежувати, хто що виписує, на які групи препаратів, де відпускається, на яку хворобу виписують той чи інший препарат.

Міністр також зазначив, що в МОЗ відправлятимуть на переатестацію тих лікарів, які, наприклад, лікують гострі респіраторні вірусні інфекції антибіотиками або протимікробними лікарськими засобами.

"І на це треба впливати, тому що за самолікуванням криється велика проблема, про яку не знаємо", – вважає міністр.

Він зокрема навів приклад, що в українців сформувалась думка, що аптечний працівник чи фармацевт є лікарем, який може призначати лікування прямо в аптеці. За його словами, так не має бути.

На території активних бойових дій ліки відпускатимуть без рецепта

Водночас він зауважив, що на територіях, які визначені наказом Мінреінтеграції і на яких ведуться активні бойові дії, людина може прийти в аптеку і купити будь-який препарат без будь-якого рецепта і консультації.

Ляшко пояснив, що на цих територіях в першу чергу розглядають питання доступності.