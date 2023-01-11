Нашли новую причину детской астмы, которая есть почти в каждом украинском доме

Статистика показывает, что 13% случаев бронхиальной астмы у детей в США могут быть связаны с использованием газовых плит.

Повышенный риск развития астмы связывается с кормлением малышей молочными смесями, использованием дезинфицирующих средств и другими факторами. Немалую роль в этом могут играть и обычные газовые плиты.

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Бронхиальная астма – что это? Хроническое воспаление дыхательных путей обычно связано с аллергической реакцией и приводит к приступам удушья. Начиная в детском возрасте, болезнь часто продолжается и у взрослых и трансформируясь в более тяжелые формы.

Новое исследование астмы

Большинство домов в Украине газифицированы, и его владельцы обычно пользуются газовыми плитами для ежедневного приготовления пищи. Между тем, даже неработающая плита является одним из самых заметных источников загрязнения воздуха в помещении, наполняя его метаном, диоксидом азота, углекислым, угарным и другими газами. Воздействие этих веществ на развитие бронхиальной астмы до сих пор сильно недооценивалось.

Газовые плиты могут вызвать астму

Ученые сопоставили американскую статистику детской бронхиальной астмы с данными по использованию газовых плит, собранными в рамках обзора American Housing Survey. Анализ показал, что около 12,7% случаев астмы в Соединенных Штатах могут быть связаны с приготовлением пищи на газе – показатель сравним с влиянием пассивного курения.

Особенно ярким это влияние оказалось в газифицированных штатах, превышая 20%. Для сравнения: в наименее газифицированной Флориде этот уровень достигает всего 3%.

Авторы отмечают, что их оценки опираются на ряд предположений, поэтому не следует считать их окончательными. Однако эти результаты согласуются с данными, полученными в аналогичной работе, проведенной ранее на основе статистических данных из Австралии. Даже если уровень влияния газовых плит на развитие бронхиальной астмы преувеличен, нет сомнения, что они загрязняют воздух в помещении вредными веществами для здоровья детей и взрослых.