Знайшли нову причину дитячої астми, яка є майже в кожній українській домівці

Статистика показує, що 13 відсотків випадків бронхіальної астми у дітей в США можуть бути пов'язані з використанням газових плит.

Підвищений ризик розвитку астми пов'язують із годуванням малюків молочними сумішами, використанням дезінфікуючих засобів та іншими факторами. Чималу роль цьому можуть грати і звичайні газові плити.

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Бронхіальна астма – що це? Хронічне запалення дихальних шляхів, зазвичай пов'язане з алергічною реакцією і призводить до нападів задухи. Починаючись у дитячому віці, хвороба часто продовжується і у дорослих та трансформуючись у важчі форми.

Нове дослідження астми

Більшість домівок в Україні газифіковані, та його власники, зазвичай, користуються газовими плитами для щоденного приготування їжі. Тим часом навіть непрацююча плита є одним із найпомітніших джерел забруднення повітря в приміщенні, наповнюючи його метаном, діоксидом азоту, вуглекислим, чадним та іншими газами. Вплив цих речовин на розвиток бронхіальної астми досі сильно недооцінювався.

Газові плити можуть викликати астму

Вчені зіставили американську статистику дитячої бронхіальної астми з даними щодо використання газових плит, зібраними в рамках огляду American Housing Survey. Аналіз показав, що близько 12,7% випадків астми у Сполучених Штатах можуть бути пов'язані з приготуванням їжі на газу – показник можна порівняти з впливом пасивного куріння.

Особливо яскравим цей вплив виявився в газифікованих штатах, перевищуючи 20%. Для порівняння: у найменш газифікованій Флориді цей рівень сягає лише 3%.

Автори відзначають, що їхні оцінки спираються на цілий ряд припущень, тому не варто вважати їх остаточними. Проте, ці результати узгоджуються з даними, які отримали в аналогічній роботі, проведеній раніше на основі статистичних даних з Австралії. Навіть якщо рівень впливу газових плит на розвиток бронхіальної астми перебільшено, немає сумніву, що вони забруднюють повітря в приміщенні шкідливими речовинами для здоров'я і дітей, і дорослих.