По словам президента Франции Макрона, это должно помочь преодолеть кризис. Однако другие вакцины более эффективны против новых штаммов коронавируса.

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Мы должны продолжать вакцинировать AstraZeneca. Мы прививаем этой вакциной во Франции и Европе. Мы должны продолжать это делать, потому что это поможет нам преодолеть кризис. Но чтобы ответить на новые штаммы, мы видим, что другие вакцины сегодня более эффективны,

– отметил Макрон.

Обратите внимание! Эксперт по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас рассказал, что сейчас сильнейшие опасения вызывают 3 штамма коронавируса: "бразильский", "южноафриканский" и "британский".

Макрон ранее также обратился к США с просьбой отменить ограничения на экспорт вакцин и компонентов для их производства.

Политик подчеркнул, что миру необходимо наращивать производство препаратов, спасающих от коронавируса. По словам Макрона, это станет "ключевым фактором для достижения ускорения производства вакцин для всех стран с низкими и средними доходами".