Все гораздо сложнее: ученые вывели формулу мужского оргазма
Источник:Daily Mail
Ученые посвятили десятилетия изучению физиологического и психологического возбуждения. Теперь исследователи говорят, что нашли идеальные предпосылки для достижения оргазма.
Сама по себе формула выглядит не очень простой, но математики уверены, что с ее помощью можно описать все условия для получения оргазма.
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В формуле зашифрована зависимость от степени возбуждения, обратно пропорциональна вероятности достичь оргазма.
Результаты включают физиологические и психологические аспекты, необходимые для достижения оргазма. Они подкрепляют и математически подтверждают существующие исследования психологии секса,
– говорится в исследовании.
В системе уравнений существует четыре переменных, описывающих состояние до, во время и после полового акта:
- возбуждение,
- плато,
- оргазм,
- окончание.
Сексуальная дисфункция
Не совсем понятно, имеет ли формула прикладное применение, но ученые не ставили перед собой эту задачу. Они стремились привлечь внимание к теме мужского оргазма.
Наши результаты проливают свет на социально табуированную тему, которая, по нашему мнению, может иметь полезное применение для клинического лечения сексуальной дисфункции.
– объяснила соавтор исследования Юлия Киричко из Университета Сассекса.