Все гораздо сложнее: ученые вывели формулу мужского оргазма

Ученые посвятили десятилетия изучению физиологического и психологического возбуждения. Теперь исследователи говорят, что нашли идеальные предпосылки для достижения оргазма.

Сама по себе формула выглядит не очень простой, но математики уверены, что с ее помощью можно описать все условия для получения оргазма.

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В формуле зашифрована зависимость от степени возбуждения, обратно пропорциональна вероятности достичь оргазма.

Результаты включают физиологические и психологические аспекты, необходимые для достижения оргазма. Они подкрепляют и математически подтверждают существующие исследования психологии секса,

– говорится в исследовании.

В системе уравнений существует четыре переменных, описывающих состояние до, во время и после полового акта:

возбуждение,

плато,

оргазм,

окончание.

Сексуальная дисфункция

Не совсем понятно, имеет ли формула прикладное применение, но ученые не ставили перед собой эту задачу. Они стремились привлечь внимание к теме мужского оргазма.

Наши результаты проливают свет на социально табуированную тему, которая, по нашему мнению, может иметь полезное применение для клинического лечения сексуальной дисфункции.

– объяснила соавтор исследования Юлия Киричко из Университета Сассекса.



Вот расчеты, которые представили учёные / Фото Daily Mail