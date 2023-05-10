Усе значно складніше: вчені вивели формулу чоловічого оргазму

Вчені присвятили десятиліття вивченню фізіологічного та психологічного збудження. Тепер дослідники кажуть, що знайшли ідеальні передумови досягнення оргазму.

Сама по собі формула виглядає не дуже простою, але математики переконані, що з її допомогою можна описати всі умови для отримання оргазму.

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У формулі зашифрована залежність від ступеня збудження, обернено пропорційна ймовірності досягти оргазму.

Результати охоплюють фізіологічні та психологічні аспекти, необхідні для досягнення оргазму. Вони підкріплюють та математично підтверджують існуючі дослідження психології сексу,

– йдеться у дослідженні.

У системі рівнянь існує чотири змінні, що описують стан до, під час та після статевого акту:

збудження,

плато,

оргазм,

закінчення.

Сексуальна дисфункція

Не зовсім зрозуміло, чи має формула прикладне застосування, але вчені й не ставили перед собою цього завдання. Вони прагнули привернути увагу до теми чоловічого оргазму.

Наші результати проливають світло на соціально табуйовану тему, яка, на нашу думку, може мати корисне застосування для клінічного лікування сексуальної дисфункції,

– пояснила співавторка дослідження Юлія Киричко з Університету Сассекса.



Ось розрахунки, які представили вчені / Фото Daily Mail