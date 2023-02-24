Сколько нужно заниматься людям за 40, чтобы быть здоровыми: большое исследование

Если вам за 40, регулярные физические упражнения могут не только поддерживать вас в форме, но и уберечь от госпитализации по разным причинам, показывает новое обширное исследование.

Исследователи обнаружили, что регулярно занимавшиеся спортом имели меньше шансов быть госпитализированными из-за различных заболеваний. В список вошли такие распространенные заболевания, как пневмония, инсульт, осложнения диабета и тяжелые инфекции мочевыводящих путей.

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Полученные данные свидетельствуют о том, что если бы люди среднего и старшего возраста добавили только 20 минут физических упражнений в распорядок дня, они могли бы снизить риск таких госпитализаций на 4-23% в течение семи лет.

Новое исследование физической активности

Эксперты говорят, что исследование расширяет то, что люди обычно видят как преимущества физических упражнений, например стройное тело, улучшение физической формы и здоровое сердце.

Ученые отметили, что эти результаты согласуются с существующими рекомендациями: 150 минут умеренных "кардио" упражнений или 75 минут с высокой интенсивностью еженедельно. Это означает физические упражнения, ускоряющие сердцебиение и усиливающие потливость: умеренная интенсивность включает такие вещи как быстрая ходьба, езда на велосипеде по ровной земле или работа во дворе. Бег, езда на велосипеде по холмам или плавание учитываются как высокая интенсивность.

82 000 участников исследования провели неделю с наручными мониторами, которые записывали их физическую активность. Они смотрели на связь между этими уровнями активности и шансами участников госпитализироваться в ближайшие годы.

Физическая активность уменьшает риск многих заболеваний

Приблизительно через семь лет более 48 000 участников исследования попали в больницу по многим причинам. Люди, более физически активные, имели меньший риск болезней "большой девятки".

Большая девятка – это заболевания желчного пузыря, инфекции мочевыводящих путей, тромбы, инсульт, осложнения диабета, пневмония, железодефицитная анемия, полипы толстой кишки и дивертикулярная болезнь (где маленькие "мешочки" образуются в стенке толстой кишки).

Исследователи подсчитали, что нужно всего лишь 20 минут умеренной или интенсивной кардиотренировки ежедневно, чтобы уменьшить вероятность быть госпитализированным из-за заболевания "большой девятки". Она колебалась от 4% снижения риска госпитализации из-за полипов толстой кишки до 23% снижения шансов попасть в больницу из-за диабета.