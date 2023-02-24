Скільки треба займатися людям за 40, щоб бути здоровими: велике дослідження

Якщо вам за 40, регулярні фізичні вправи можуть не тільки підтримувати вас у формі, але й вберегти від госпіталізації з різних причин, показує нове велике дослідження.

Дослідники виявили, що ті, хто регулярно займався спортом, мали менше шансів бути госпіталізованими через різні захворювання. До списку увійшли такі поширені захворювання, як пневмонія, інсульт, ускладнення діабету та важкі інфекції сечовивідних шляхів.

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Отримані дані свідчать про те, що якби люди середнього та старшого віку додали лише 20 хвилин фізичних вправ до свого розпорядку дня, вони могли б знизити ризик таких госпіталізацій на 4 – 23% протягом семи років.

Нове дослідження фізичної активності

Експерти кажуть, що дослідження розширює те, що люди зазвичай бачать як переваги фізичних вправ, наприклад, струнке тіло, покращення фізичної форми та здоровіше серце.

Науковці зазначили, що ці результати узгоджуються з існуючими рекомендаціям: 150 хвилин помірних "кардіо" вправ або 75 хвилин із високою інтенсивністю щотижня. Це означає фізичні вправи, які прискорюють серцебиття та посилюють пітливість: помірна інтенсивність включає такі речі, як швидка ходьба, їзда на велосипеді по рівній землі або робота у дворі. Біг, їзда на велосипеді по пагорбах або плавання враховуються як висока інтенсивність.

82 000 учасники дослідження провели тиждень із наручними моніторами, які записували їхню фізичну активність. Вони дивилися на зв’язок між цими рівнями активності та шансами учасників бути госпіталізованими в найближчі роки.

Фізична активність зменшує ризик багатьох хвороб

Приблизно через сім років понад 48 000 учасників дослідження потрапили до лікарні з багатьох причин. Люди, які були більш фізично активними, мали менший ризик хвороб "великої дев'ятки".

Велика дев’ятка – це захворювання жовчного міхура, інфекції сечовивідних шляхів, тромби, інсульт, ускладнення діабету, пневмонія, залізодефіцитна анемія, поліпи товстої кишки та дивертикулярна хвороба (де маленькі "мішечки" утворюються в стінці товстої кишки).

Дослідники підрахували, що потрібно всього лише 20 хвилин помірної або інтенсивного кардіотренування щодня, щоб зменшити ймовірність бути госпіталізованим через захворювання "великої дев'ятки". Вона коливалася від 4% зниження ризику госпіталізації через поліпи товстої кишки до 23% зниження шансів потрапити в лікарню через діабет.