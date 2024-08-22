"Полигон для тестирования": россияне распространяют новый бессмысленный фейк о коронавирусе и Украине

Этим летом в Украине растет количество заболеваний COVID-19, также в июле зафиксировали первые случаи инфицирования новым субвариантом вируса FLiRT. Российские пропагандисты в своей привычной манере подали эти новости как доказательство того, что "Украина –это полигон, на котором Запад тестирует все, в том числе и вирусы".

В сети распространяют информацию, якобы появление в Украине нового субварианта коронавируса FLiRT является свидетельством использования ее как "полигона для тестирования нового оружия".

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Какие исследования коронавируса проводят в Украине

Тезисы об Украине как "полигоне для тестирования" являются частью нарратива российской пропаганды о том, что Запад использует Украину в собственных целях. Если иностранные компании и тестируют что-то на территории Украины, это происходит в рамках официальных клинических испытаний.

Детали по ним можно найти на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины. Сейчас в Украине не завершены четыре клинических испытания, связанные с COVID-19, и ни одно из них не посвящено новому субварианту FLiRT. В трех из них исследуют эффективность препаратов для лечения COVID-19, в одном – эффективность вакцины.

Субварианта FLiRT в Украине

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин действительно сообщил, что в июле обнаружили три случая субварианта коронавируса FLiRT. Два – в Киеве и один – в Ивано-Франковской области. Заболевшие – две женщины и мужчина старше 60 лет.

По состоянию на 12 августа к ним добавилось еще 2 случая. Также 4 случая, вызванных новым субвариантом, обнаружили в Хмельницкой области. Некоторые регионы, например, Харьковщина, еще не отправляли образцы в референс-лабораторию в Киеве. И Украина – не первая страна, где заметили распространение этого субварианта.

Как заявил 21 августа Игорь Кузин, в августе 2024 года COVID-19 заболели около 26 тысяч человек, в июле же зафиксировали почти 12 тысяч случаев.

Субвариант FLiRT – это собирательное название для описания целого семейства различных вариантов, включая KP.2, JN.1.7 и любыми другими вариантами, начиная с KP или JN. Все они являются потомками варианта JN.1 – последней вариации Омикрона.

Мутация коронавируса

Вирус SARS-CoV-2, как и любой другой вирус, постоянно мутирует. Большинство этих мутаций почти не несут дополнительного влияния, однако некоторые могут провоцировать изменения в свойствах вируса. Например: легкости его распространения, степени тяжести заболевания, эффективности вакцины против него и т.д.

Поэтому в мае 2021 года ВОЗ ввели классификацию отдельных вариантов вируса, что важны для оценки динамики развития SARS-CoV-2, с помощью меток – греческих букв. Относительно названия FLiRT, это обозначение мутаций в шиповом белке (S-белка или спайк-белка), который позволяет SARS-CoV–2 прикрепляться к клеткам тела человека (F456L, V1104L и R346T). Ученые предполагают, что мутации FLiRT позволяют вирусу лучше избегать нашего иммунитета.

В США этот субвариант начал распространяться еще весной 2024 года. С тех пор FLiRT был обнаружен в нескольких других странах, включая Канаду и Великобританию. Это происходит на фоне общего роста количества случаев заболеваний в мире, в том числе и в Украине.

Такая же ситуация наблюдается в Украине. Если условно за июнь мы наблюдали 2 тысячи случаев, то видим существенный рост в июле – уже почти 12 тысяч. То есть, достаточно существенный рост показателей заболеваемости,

– рассказал во время брифинге Игорь Кузин.

Типичным периодом всплеска для респираторных вирусных инфекций является осень, поэтому стремительный рост случаев летом может показаться неестественным. Однако по мере постоянных мутаций SARS-CoV-2 имеет сейчас двойную сезонность. Свою роль играет также использование кондиционеров из-за жары, ограничивающих вентиляцию и циркуляцию воздуха, а это в свою очередь создает благоприятные условия для распространения вируса. Такие причины летних всплесков приводит Энди Пекош, вирусолог из Школы общественного здоровья Блумберга при Университете Джонса Хопкинса.

Поэтому переход заболевания COVID-19 из статуса пандемического в эндемический не означает, что болезнь исчезла вообще, а теперь ее пытаются "искусственно вернуть". Вирус никуда не исчезает и находится в постоянном процессе мутации. То, что мы наблюдаем сейчас – появление новых мутаций, что внесли изменения в свойство вируса распространяться, – теперь этот процесс происходит быстрее.

Но параллельно с этим продолжается и процесс адаптации людей к циркуляции этого вируса. Вакцинация остается эффективным способом уменьшения рисков осложнений от COVID-19. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок при медучреждениях. Сейчас в Украине доступно более 500 тысяч доз омикрон-специфической вакцины (производства Pfizer) для взрослых и более 50 000 доз для детей, она есть во всех областях.