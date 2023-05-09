Что вы могли не знать о вирусе папилломы человека
Источник:ЦОС
Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самым распространенным заболеванием, передающимся половым путем во всем мире. Учитывая более 80 вариантов вируса, считается, что около 30 из них могут вызвать рак шейки матки.
В Центре общественного здоровья при Минздраве напоминают, хотя иммунная система может бороться с ВПЧ, некоторые женщины, заразившиеся вирусом, рискуют заболеть раком шейки матки. Рассказываем, что нужно знать и помнить о ВПЧ.
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Типы 16 и 18 ВПЧ были идентифицированы как наиболее распространенные штаммы, и именно они чаще всего связаны с раком шейки матки. Исследования показали, что до 70% случаев рака шейки матки вызваны инфекцией этими специфическими штаммами вируса.
Какие факторы повышают уровень инфицирования ВПЧ
Ослабленная иммунная система может серьезно усугубить способность организма бороться с инфекциями и болезнями. Кроме того, половая жизнь в молодом возрасте или с несколькими партнерами была определена как значительный фактор риска заражения ВПЧ.
Важно отметить, что секс с проникновением – не единственный способ передачи вируса.
Что вы могли не знать о ВПЧ
Врач акушер-гинеколог Елени Чолас рассказала несколько интересных фактов о вирусе папилломы человека:
- наиболее распространенное ЗППП; "получить" ВПЧ можно имея только одного партнера;
- передается через все виды кекса (анальный, вагинальный, оральный);
- может быть передан контакту кожа к коже во время секса;
- симптомы могут возникнуть через годы от первичной инфекции, то есть можно быть скрытым носителем;
- после инфицирования у 90% женщин вирус исчезает самостоятельно (элиминируется) путём собственного иммунитета женщины;
Важно! ВПЧ не лечится никакими противовирусными и иммуномоделирующими препаратами.
За жизнь более 80% людей контактируют с ВПЧ, чаще всего это происходит в возрасте до 30 лет.
Обнаружили ВПЧ: что делать
Гинекологиня Оксана Негрич объясняет, что большинство ВПЧ-инфекций проходят самостоятельно в течение 12 месяцев. Никакая "противовирусная" терапия, БАДы, инъекции на вирус не влияют.
Нигде в мире еще не придумали лекарства против ВПЧ, поэтому наша задача: наблюдать, а при наличии сопутствующих инфекционных заболеваний лечить их (не ВПЧ),
– отметила Оксана Негрич.
В то же время, если вирус "задерживается" более 12 месяцев, увеличивается вероятность предраковых поражений и рака шейки матки. Процесс развития длительный, хотя при наличии ВИЧ-инфекции, приеме иммуносупрессивного лечения, курение может ускоряться. Врач подчеркнула, что регулярное наблюдение позволяет своевременно диагностировать и пролечить изменения.
Как обследоваться на ВПЧДля обнаружения ВПЧ проводят ПЦР-тестирование материала из шейки матки, хотя ВПЧ может вызвать и рак влагалища, прямой кишки, полового члена и т.д. тестирование этих участков пока имеет большее научное, чем клиническое значение.
Почему важно вакцинироваться против ВПЧ
Прививка защищает от развития рака шейки матки, рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Вакцинацию от ВПЧ производят во многих странах мира. В Украине прививка от папилломавируса входит в перечень "рекомендованных".
В ЦПИ сообщили, что вакцинация против ВПЧ может предотвратить более 90% раковых заболеваний, связанных с вирусом.