Що ви могли не знати про вірус папіломи людини

Вірус папіломи людини (ВПЛ) є найпоширенішим захворюванням, яке передається статевим шляхом у всьому світі. Враховуючи понад 80 варіантів вірусу, вважається, що приблизно 30 з них можуть викликати рак шийки матки.

У Центрі громадського здоров'я при МОЗ нагадують, хоча імунна система може боротися з ВПЛ, деякі жінки, які заразилися вірусом, ризикують захворіти на рак шийки матки. Розповідаємо, що треба знати і пам'ятати про ВПЛ.

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Типи 16 і 18 ВПЛ були ідентифіковані як найпоширеніші штами, і саме вони найчастіше пов'язані з раком шийки матки. Дослідження показали, що до 70% випадків раку шийки матки спричинені інфекцією цими специфічними штамами вірусу.

Які фактори підвищують рівень інфікування ВПЛ

Ослаблена імунна система може серйозно погіршити здатність організму боротися з інфекціями та хворобами. Крім того, статеве життя в молодому віці або з кількома партнерами було визначено як значний фактор ризику зараження ВПЛ.

Важливо відзначити, що секс з проникненням – не єдиний спосіб передачі цього вірусу.

Що ви могли не знати про ВПЛ

Лікар акушер-гінеколог Елені Чолас розповіла декілька цікавих фактів про вірус папіломи людини:

найбільш розповсюджене ЗПСШ; "отримати" ВПЛ можна маючи лише одного партнера;

передається через всі виду кексу (анальний, вагінальний, оральний);

може бути переданий контакту шкіра до шкіри підчас сексу;

симптоми можуть виникнути через роки від первинної інфекції, тобто можна бути прихованим носієм;

після інфікування в 90% жінок вірус зникає самостійно (елімінується) шляхом власного імунітету жінки;

Важливо! ВПЛ не лікується жодними противірусними та імуномоделюючими препаратами.

Впродовж життя понад 80% людей контактують з ВПЛ, найчастіше це відбувається у віці до 30 років.

Виявили ВПЛ: що робити

Гінекологиня Оксана Негрич пояснює, що більшість ВПЛ-інфекцій проходять самостійно впродовж 12 місяців. Жодна "противірусна" терапія, БАДи, ін'єкції на вірус не впливають.

Ніде у світі ще не придумали ліків проти ВПЛ, тому наше завдання: спостерігати, а при наявності супутніх інфекційних захворювань лікувати їх (не ВПЛ),

– зазначила Оксана Негрич.

Водночас, якщо вірус "затримується" понад 12 місяців, зростає ймовірність передракових уражень та раку шийки матки. Процес розвитку тривалий, хоча при наявності ВІЛ-інфекції, прийомі імуносупресивного лікування, курінні може прискорюватися. Лікарка наголосила, що регулярне спостереження дозволяє вчасно діагностувати та пролікувати зміни.

Як обстежуватися на ВПЛ Для виявлення ВПЛ проводять ПЛР-тестування матеріалу з шийки матки, хоча ВПЛ може викликати і рак піхви, прямої кишки, статевого члена і т.д. тестування цих ділянок поки має більше наукове, ніж клінічне значення.

Чому важливо вакцинуватись проти ВПЛ

Щеплення захищає від розвитку раку шийки матки, раку порожнини рота й горла, статевих органів й ануса. Вакцинацію від ВПЛ проводять у багатьох країнах світу. В Україні щеплення від папіломавірусу входить до переліку "‎рекомендованих".

У ЦПД повідомили, що вакцинація проти ВПЛ може запобігти понад 90% ракових захворювань, пов'язаних з вірусом.