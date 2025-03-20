Дорогой, некачественный и опасный: в дубайском шоколаде обнаружили плесень и канцерогены

Немецкий фонд Stiftung Warentest провел исследование разнообразных образцов дубайского шоколада, представленных на рынке. Особое внимание было уделено вкусовым характеристикам и составу этих продуктов. Оказалось, что лакомства, не только не оправдали ожиданий качества, но иногда содержали опасные вещества.

Фонд проанализировал несколько видов продуктов, в частности от брендов Lindt, Fex Dessert и Le Damas. Ни один из шести протестированных образцов шоколада не получил высоких оценок за качество или вкус, сообщает Der Spiegel, передает 24 Канал.

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Некачественный дубайский шоколад

В частности, в образцах Fex Dessert и Dubai Chocolate Kunafa & Pistachio от Le Damas были обнаружены вещества, образующиеся в процессе рафинации пальмового масла. Эти вещества, среди которых 3-монохлорпропандиол и глицидиловые эфиры, считаются потенциально канцерогенными (вызывают рак).

Кроме того, в составе продуктов были обнаружены афлатоксины – токсичные соединения, образующиеся из-за грибков в фисташках, которые также представляют угрозу для здоровья.

Этот шоколад скорее не нанесет вреда здоровью. Однако присутствие опасных веществ в продукте несовместимо с его заявленной высокой ценой и заявленным качеством,

– подчеркивает Stiftung Warentest.

Такие выводы подтверждаются и другими анализами, проведенными Штутгартским бюро ветеринарных исследований и Управлением по защите прав потребителей земли Северный Рейн-Вестфалия. Ранее в импортируемом дубайском шоколаде также находили плесневые грибки и микотоксины.

Кроме проблем с химическим составом, 4 из 6 протестированных образцов имели нарушения в маркировке. В составе были указаны неполные или неправильные названия ингредиентов, а также не хватало информации для аллергиков.

Что такое дубайский шоколад

Дубайский шоколад считается премиальным продуктом. Его стоимость может достигать 15 евро за плитку, а из-за ограниченной доступности цена на аукционах может еще больше расти.

Оригинальная рецептура дубайского шоколада предусматривает плитку с фисташковой начинкой и хрустящей текстурой. Первая такая плитка была создана в 2021 году шоколадной мастерской Fix Dessert Chocolatier в Дубае.

Сегодня дубайский шоколад популярен в мире, а компания Lindt адаптировала его для немецкого рынка, где он продается по цене около 15 евро за плитку.

Фонд Stiftung Warentest советует потребителям выбирать классический фисташковый шоколад как более доступную альтернативу или даже приготовить дубайский шоколад дома.