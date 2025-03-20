Дорогий, неякісний і небезпечний: у дубайському шоколаді виявили плісняву та канцерогени

Німецький фонд Stiftung Warentest провів дослідження різноманітних зразків дубайського шоколаду, представлених на ринку. Особливу увагу було приділено смаковим характеристикам і складу цих продуктів. Виявилося, що ласощі, не лише не виправдали очікувань якості, але подекуди містили небезпечні речовини.

Фонд проаналізував кілька видів продуктів, зокрема від брендів Lindt, Fex Dessert і Le Damas. Жоден із шести протестованих зразків шоколаду не отримав високих оцінок за якість чи смак, повідомляє Der Spiegel, передає 24 Канал.

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Неякісний дубайський шоколад

Зокрема, в зразках Fex Dessert та Dubai Chocolate Kunafa & Pistachio від Le Damas було виявлено речовини, що утворюються в процесі рафінації пальмової олії. Ці речовини, серед яких 3-монохлорпропандіол і гліцидилові ефіри, вважаються потенційно канцерогенними (викликають рак).

Крім того, у складі продуктів були виявлені афлатоксини – токсичні сполуки, що утворюються через грибки у фісташках, які також становлять загрозу для здоров'я.

Цей шоколад скоріше не завдасть шкоди здоров'ю. Однак присутність небезпечних речовин у продукті несумісна з його заявленою високою ціною та заявленою якістю,

– підкреслює Stiftung Warentest.

Такі висновки підтверджуються й іншими аналізами, проведеними Штутгартським бюро ветеринарних досліджень та Управлінням із захисту прав споживачів землі Північний Рейн-Вестфалія. Раніше в імпортованому дубайському шоколаді також знаходили плісняві грибки та мікотоксини.

Окрім проблем із хімічним складом, 4 з 6 протестованих зразків мали порушення в маркуванні. У складі були зазначені неповні або неправильні назви інгредієнтів, а також бракувало інформації для алергіків.

Що таке дубайський шоколад

Дубайський шоколад вважається преміальним продуктом. Його вартість може досягати 15 євро за плитку, а через обмежену доступність ціна на аукціонах може ще більше зростати.

Оригінальна рецептура дубайського шоколаду передбачає плитку з фісташковою начинкою та хрусткою текстурою. Першу таку плитку було створено у 2021 році шоколадною майстернею Fix Dessert Chocolatier в Дубаї.

Сьогодні дубайський шоколад популярний у світі, а компанія Lindt адаптувала його для німецького ринку, де він продається за ціною близько 15 євро за плитку.

Фонд Stiftung Warentest радить споживачам вибирати класичний фісташковий шоколад як доступнішу альтернативу або навіть приготувати дубайський шоколад вдома.