Министерство здравоохранения обновило реестр лекарственных средств и медицинских изделий, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

Перечень дополнили 85 новыми препаратами, сообщили в ведомстве, передает 24 Канал.

Важно. Среди новых лекарств – препараты для лечения болезней щитовидной железы, глаукомы, детских заболеваний, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней, хронических болезней дыхательных путей, сахарного диабета, психических расстройств, эпилепсии, болезни Паркинсона, а также для метаболических и аутоиммунных заболеваний. В список также вошли лекарства для беременных и рожениц.

Какие препараты в перечне?

По данным Национальной службы здоровья Украины, среди новых препаратов есть девять с международными непатентованными названиями (МНН):

азитромицин (глазные капли)

индапамид (таблетки)

латанопрост (глазные капли)

левотироксин (таблетки)

метилдопа (таблетки)

тимолол (глазные капли)

торасемид (таблетки)

фолиевая кислота (таблетки)

ципрофлоксацин (глазные и ушные капли)

Программа "доступные лекарства": что предусматривает?

По состоянию на 10 сентября 2025 года программа включает 705 наименований:

595 лекарственных средств,

38 препаратов инсулина,

30 комбинированных средств,

42 тест-полоски для измерения глюкозы.

Справочно. Полный перечень доступен по ссылке на сайте МИНЗДРАВА.

Доступность лекарств в Украине?

Заметим, что с 1 июля 2025 года "Доступные лекарства" должны быть доступны у всех аптеках Украины. Чтобы воспользоваться программой, пациенту нужно получить электронный рецепт у врача и посетить аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства".

Важно. Если аптека не заключила договор с НСЗУ, об этом следует сообщить на горячую линию Минздрава 0800 505 201, а в случае имеющегося договора, но отказа в отпуске лекарств по е-рецепту, в Минздраве настоятельно советуют обращаться в НСЗУ по телефону 16-77.