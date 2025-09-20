Що додали до "Доступних ліків" у 2025 році: повний перелік оновленого списку
- Міністерство охорони здоров'я додало 85 нових препаратів до програми "Доступні ліки", включаючи ліки для різних захворювань, таких як хвороби щитоподібної залози, глаукома, та інші.
- З 1 липня 2025 року "Доступні ліки" повинні бути доступні у всіх аптеках України, і пацієнтам потрібно мати електронний рецепт для отримання ліків безоплатно або з частковою доплатою.
Міністерство охорони здоров'я оновило реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які входять до урядової програми "Доступні ліки".
Перелік доповнили 85 новими препаратами, повідомили у відомстві, передає 24 Канал.
Дивіться також Як отримати безкоштовну пересадку кришталика: покрокова інструкція
Важливо. Серед нових ліків – препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, глаукоми, дитячих захворювань, серцево-судинних та цереброваскулярних хвороб, хронічних хвороб дихальних шляхів, цукрового діабету, психічних розладів, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також для метаболічних і аутоімунних захворювань. До списку також увійшли ліки для вагітних та породіль.
Які препарати в переліку?
За даними Національної служби здоров'я України, серед нових препаратів є дев'ять з міжнародними непатентованими назвами (МНН):
- азитроміцин (очні краплі)
- індапамід (таблетки)
- латанопрост (очні краплі)
- левотироксин (таблетки)
- метилдопа (таблетки)
- тимолол (очні краплі)
- торасемід (таблетки)
- фолієва кислота (таблетки)
- ципрофлоксацин (очні та вушні краплі)
Програма "доступні ліки": що передбачає?
Станом на 10 вересня 2025 року програма включає 705 найменувань:
- 595 лікарських засобів,
- 38 препаратів інсуліну,
- 30 комбінованих засобів,
- 42 тест-смужки для вимірювання глюкози.
Довідково. Повний перелік доступний за посиланням на сайті МОЗ.
Доступність ліків в Україні?
- Зауважимо, що з 1 липня 2025 року "Доступні ліки" мають бути доступні у всіх аптеках України. Щоб скористатися програмою, пацієнту потрібно отримати електронний рецепт у лікаря та завітати до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки".
- Ліки можна отримати безоплатно або з частковою доплатою.
Важливо. Якщо аптека не уклала договір з НСЗУ, про це слід повідомити на гарячу лінію МОЗ 0800 505 201, а у випадку наявного договору, але відмови у відпуску ліків за е-рецептом, у МОЗ наполегливо радять звертатись до НСЗУ за номером 16-77.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.