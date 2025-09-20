Міністерство охорони здоров'я оновило реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які входять до урядової програми "Доступні ліки".

Перелік доповнили 85 новими препаратами, повідомили у відомстві, передає 24 Канал.

Важливо. Серед нових ліків – препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, глаукоми, дитячих захворювань, серцево-судинних та цереброваскулярних хвороб, хронічних хвороб дихальних шляхів, цукрового діабету, психічних розладів, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також для метаболічних і аутоімунних захворювань. До списку також увійшли ліки для вагітних та породіль.

Які препарати в переліку?

За даними Національної служби здоров'я України, серед нових препаратів є дев'ять з міжнародними непатентованими назвами (МНН):

азитроміцин (очні краплі)

індапамід (таблетки)

латанопрост (очні краплі)

левотироксин (таблетки)

метилдопа (таблетки)

тимолол (очні краплі)

торасемід (таблетки)

фолієва кислота (таблетки)

ципрофлоксацин (очні та вушні краплі)

Програма "доступні ліки": що передбачає?

Станом на 10 вересня 2025 року програма включає 705 найменувань:

595 лікарських засобів,

38 препаратів інсуліну,

30 комбінованих засобів,

42 тест-смужки для вимірювання глюкози.

Довідково. Повний перелік доступний за посиланням на сайті МОЗ.

Доступність ліків в Україні?

Зауважимо, що з 1 липня 2025 року "Доступні ліки" мають бути доступні у всіх аптеках України. Щоб скористатися програмою, пацієнту потрібно отримати електронний рецепт у лікаря та завітати до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки".

Важливо. Якщо аптека не уклала договір з НСЗУ, про це слід повідомити на гарячу лінію МОЗ 0800 505 201, а у випадку наявного договору, але відмови у відпуску ліків за е-рецептом, у МОЗ наполегливо радять звертатись до НСЗУ за номером 16-77.