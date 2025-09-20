Перечень дополнили 85 новыми препаратами, сообщили в ведомстве, передает 24 Канал.
Смотрите также Как получить бесплатную пересадку хрусталика: пошаговая инструкция
Важно. Среди новых лекарств – препараты для лечения болезней щитовидной железы, глаукомы, детских заболеваний, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней, хронических болезней дыхательных путей, сахарного диабета, психических расстройств, эпилепсии, болезни Паркинсона, а также для метаболических и аутоиммунных заболеваний. В список также вошли лекарства для беременных и рожениц.
Какие препараты в перечне?
По данным Национальной службы здоровья Украины, среди новых препаратов есть девять с международными непатентованными названиями (МНН):
- азитромицин (глазные капли)
- индапамид (таблетки)
- латанопрост (глазные капли)
- левотироксин (таблетки)
- метилдопа (таблетки)
- тимолол (глазные капли)
- торасемид (таблетки)
- фолиевая кислота (таблетки)
- ципрофлоксацин (глазные и ушные капли)
Программа "доступные лекарства": что предусматривает?
По состоянию на 10 сентября 2025 года программа включает 705 наименований:
- 595 лекарственных средств,
- 38 препаратов инсулина,
- 30 комбинированных средств,
- 42 тест-полоски для измерения глюкозы.
Справочно. Полный перечень доступен по ссылке на сайте МИНЗДРАВА.
Доступность лекарств в Украине?
- Заметим, что с 1 июля 2025 года "Доступные лекарства" должны быть доступны у всех аптеках Украины. Чтобы воспользоваться программой, пациенту нужно получить электронный рецепт у врача и посетить аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства".
- Лекарства можно получить бесплатно или с частичной доплатой.
Важно. Если аптека не заключила договор с НСЗУ, об этом следует сообщить на горячую линию Минздрава 0800 505 201, а в случае имеющегося договора, но отказа в отпуске лекарств по е-рецепту, в Минздраве настоятельно советуют обращаться в НСЗУ по телефону 16-77.