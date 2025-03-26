Долговременные последствия коронавируса: какие проблемы могут появиться, если вы болели COVID-19

Ученые не останавливаются в исследовании последствий пандемии COVID-19 и ее длительного воздействия на человеческий организм. Многие проявления так называемого "длительного COVID" уже хорошо известны: проблемы с памятью, постоянная усталость и сложности с концентрацией.

Однако новейшие научные работы показывают, что влияние инфекции может быть значительно глубже, многогранным и менее очевидным, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Мозг: почему возникает "туман сознания"

В многочисленных случаях среди больных фиксируются головная боль, головокружение, когнитивные нарушения и трудности с памятью. Эти симптомы способны сохраняться в течение нескольких месяцев после инфекции. Около 30% людей продолжают испытывать такие проблемы даже через три месяца после выздоровления. Основным фактором является воспаление, которое повреждает нейроны и нарушает межнейрональные связи.

Исследователи также предполагают, что вирус может влиять на барьер между кровью и мозгом, а его остатки задерживаются в мозговых тканях значительно дольше, чем считалось ранее.

Легкие: длительные последствия

COVID-19 оставляет после себя рубцы в легких и может вызвать длительные проблемы с дыханием даже после выздоровления. У некоторых больных развивается пневмония или появляются повреждения, снижающие способность легких насыщать организм кислородом. По данным исследований, у более 10% госпитализированных пациентов легочные повреждения сохраняются даже через два года после болезни.

Сердце: риски для здоровья

COVID-19 повышает вероятность сердечных патологий, таких как инфаркты, тромбозы и аритмии. Одно из масштабных исследований доказало, что риск сердечно-сосудистых заболеваний остается высоким в течение следующих трех лет после болезни. Причинами являются повышенная нагрузка на сердце, воспаление стенок сосудов и образование тромбов, которые нарушают кровообращение.

Пищеварительная система: возможные осложнения

У некоторых пациентов длительный COVID приводит к таким проблемам, как рефлюкс, диарея или боль в животе. Например, в 2024 году было обнаружено, что 10% людей страдают от хронической боли в животе, а 13% – от других гастроэнтерологических осложнений.

Вирус способен нарушить микробиом кишечника, уменьшая количество полезных бактерий и вызывая воспаление. Это может повреждать стенки кишечника, из-за чего токсины проникают в другие части организма, вызывая иммунные реакции, похожие на пищевую непереносимость.

Постоянная усталость: почему трудно вернуться к покою

Некоторые пациенты с постковидным синдромом сталкиваются с проблемами кровообращения, что затрудняет физическую активность. Причиной считают воспаление, которое повреждает нервные волокна, ответственные за тонус сосудов. Также страдают митохондрии клеток, что приводит к недостаточному использованию кислорода мышцами, провоцируя усталость.

Таким образом, COVID-19 оставляет комплексные последствия, которые часто влияют на различные системы организма значительно дольше, чем длилась сама болезнь.