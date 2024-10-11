Ученые определили, в каком возрасте стоит бросить курить

Все знают, что курение крайне вредно для здоровья. Ученые определили, что до какого возраста "есть время" бросить эту убийственную привычку.

Новое исследование провела команда из Мичиганского университета, сообщает Science Alert.

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Когда стоит бросить курить

На самом деле ученые обнаружили, что отказ от вредной привычки всегда будет хорошей идеей. То есть отказ от курения даже в 75 лет все равно будет полезным и позволит увеличить продолжительность жизни.

В своей работе они использовали общедоступные, репрезентативные на национальном уровне данные о состоянии здоровья.

Ученые провели ряд расчетов, чтобы оценить среднее количество лет, потерянных из-за курения, и среднее количество лет, полученных при условии отказа от курения в разном возрасте.

В общем оценки ученых показали, что:

курильщики в возрасте 35 лет, которые продолжают курить, теряют в среднем примерно 9 лет жизни по сравнению с теми, кто не курит;

те, кто бросили курить в возрасте 35 лет, потеряли лишь год, если сравнить с теми, кто никогда не курил;

курильщики в возрасте 75 лет теряют 4,4 года жизни;

те, кто бросили курить в 65 и 75 лет, могут продлить жизнь на 1 год.

Авторы исследования обратили внимание на то, что чем раньше бросить, тем лучше. Однако даже для пожилых людей в этом решении есть смысл.

Исследователи надеются, что их открытие серьезно смотивирует людей, которые курили всю жизнь, все же отказаться от сигарет.