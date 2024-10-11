Вчені визначили, у якому віці варто кинути курити

Усі знають, що куріння вкрай шкідливе для здоров'я. Науковці визначили, що до якого віку "є час" кинути цю вбивчу звичку.

Нове дослідження провела команда з Мічиганського університету, повідомляє Science Alert.

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Коли варто кинути курити

Насправді ж вчені виявили, що відмова від шкідливої звички завжди буде гарною ідеєю. Тобто відмова від куріння навіть у 75 років однаково буде корисною і дасть змогу збільшити тривалість життя.

У своїй роботі вони використовували загальнодоступні, репрезентативні на національному рівні дані про стан здоров'я.

Науковці провели низку розрахунків, щоб оцінити середню кількість років, втрачених через паління, та середню кількість років, здобутих за умови відмови від паління в різному віці.

Загалом оцінки вчених показали, що:

курці у віці 35 років, які продовжують курити, втрачають в середньому приблизно 9 років життя у порівнянні з тими, хто не курить;

ті, хто кинули курити у віці 35 років, втратили лише рік, якщо порівняти з тими, хто ніколи не курив;

курці у віці 75 років втрачають 4,4 року життя;

ті, хто кинули курити у 65 і 75 років, можуть продовжити життя на 1 рік.

Автори дослідження звернули увагу на те, що чим раніше кинути, тим краще. Однак навіть для літніх людей у цьому рішенні є сенс.

Дослідники сподіваються, що їхнє відкриття серйозно змотивує людей, які курили все життя, все ж відмовитися від цигарок.