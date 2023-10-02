Почему нужно мыть за ушами и между пальцами ног: научное объяснение

Кому не приходилось слышать наставлений лучше мыть за ушами и между пальцами ног? Ученые проверили эту жизненную мудрость и подтвердили, что совет действительно оправдан.

Бактерии, живущие на коже человека, определяют его физиологическое состояние. Поддерживать правильный баланс микрофлоры кожи важно для здоровья этого органа человеческого тела.

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Новое исследование гигиены

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона (США) под руководством Маркос Перес-Лосада решили подробнее изучить микробиом кожи здоровых людей, а заодно проверить теорию о важности мытья за ушами и между пальцами. Исследователи в шутку прозвали ее "теорией бабушек", поскольку именно бабушки часто дают такие наставления внукам.

В своей работе авторы исследовали 129 аспирантов и студентов, проходивших обучение в Университете Джорджа Вашингтона с 2019 по 2023 годы.

Учащихся проинструктировали, как самостоятельно брать мазки из определенных участков кожи, обычно отличающихся повышенной влажностью или жирностью: за ушами, между пальцами ног и в пупке. Кроме того, мазки брались с двух контрольных участков сухой кожи – из предплечья и голени. Студенты также научили извлекать и секвенировать ДНК из образцов кожи, чтобы сравнить микробы, живущие в проблемных и контрольных зонах.

Места на теле, имеющие плохую микрофлору

Выяснилось, что кожа предплечий и голени, которые обычно тщательно моют во время купания, имеет более разнообразный, а значит потенциально полезный для здоровья набор микробов по сравнению с образцами, взятыми в сальных и влажных участках.

Когда какой-либо вид микрофлоры начинает преобладать, патогенные микроорганизмы могут нарушить здоровый баланс кожи. Распространение вредных бактерий приведет к кожным заболеваниям, таким как экзема или акне. Полученные результаты показали, что привычки людей по гигиене тела способны приводить к изменениям в микрофлоре кожи, а следовательно, и в состоянии ее здоровья.

По мнению ученых, их работа может стать началом новых исследований, посвященных роли бактерий на коже человека. То, как эти микробы помогают поддерживать здоровое состояние кожи или приводят к болезням.