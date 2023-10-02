Чому потрібно мити за вухами та між пальцями ніг: наукове пояснення

Кому не доводилося чути настанов краще мити за вухами і між пальцями ніг? Вчені перевірили цю життєву мудрість і підтвердили, що порада справді виправдана.

Бактерії, які живуть на шкірі людини, визначають її фізіологічний стан. Підтримувати правильний баланс мікрофлори шкіри важливо для здоров'я цього найбільшого органу людського тіла.

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Нове дослідження гігієни

Вчені з Університет Джорджа Вашингтона (США) під керівництвом Маркос Перес-Лосада вирішили детальніше вивчити мікробіом шкіри здорових людей, а заразом перевірити теорію про важливість миття за вухами і між пальцями. Дослідники жартома прозвали її "теорією бабусь", оскільки саме бабусі часто дають такі настанови онукам.

У своїй роботі автори досліджували 129 аспірантів і студентів, які проходили навчання в Університеті Джорджа Вашингтона з 2019 по 2023 роки.

Учнів проінструктували, як самостійно брати мазки з певних ділянок шкіри, які зазвичай відрізняються підвищеною вологістю або жирністю: за вухами, між пальцями ніг і в пупку. Крім того, мазки бралися з двох контрольних ділянок сухої шкіри – з передпліччя та гомілки. Студентів також навчили вилучати та секвенувати ДНК зі зразків шкіри, щоб порівняти мікроби, які живуть у проблемних та контрольних зонах.

Місця на тілі, які мають погану мікрофлору

З'ясувалося, що шкіра передпліч і гомілки, які зазвичай ретельно миють під час купання, має різноманітніший, а отже, потенційно корисніший для здоров'я набір мікробів порівняно зі зразками, взятими у сальних та вологих ділянках.

Коли якийсь вид мікрофлори починає переважати, патогенні мікроорганізми можуть порушити здоровий баланс шкіри. Поширення шкідливих бактерій призведе до шкірних захворювань, таких як екзема або акне. Отримані результати показали, що звички людей щодо гігієни тіла здатні призводити до змін у мікрофлорі шкіри, а отже, й у стані її здоров'я.

На думку вчених, їхня робота може стати початком для нових досліджень, присвячених ролі бактерій на шкірі людини. Те, яким чином ці мікроби допомагають підтримувати здоровий стан шкіри або призводять до хвороб.