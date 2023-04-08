Как питаться, если у вас гастрит

Гастрит – это воспаление слизистой желудка. Диета при гастрите нужна, чтобы облегчить симптомы и не усугубить течение болезни.

Что это за диета

Диета направлена на отказ от пищи, которая раздражает желудок – это острая и кислая пища, алкоголь и напитки с кофеином. Сама по себе диета не лечит гастрит, потому что он появляется не из-за питания, но может облегчить его симптомы и замедлить развитие болезни.

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Продолжительность диеты зависит от нескольких факторов:

причина гастрита;

как долго человек болеет;

какие симптомы и насколько они серьезны;

другое лечение, которое прописывает врач.

Людям с острым гастритом обычно достаточно побыть на диете несколько недель или месяцев, пока обострение не пройдет. Если гастрит хронический, то диета может потребоваться более продолжительное время.

Что нельзя есть

Вот список продуктов, которых лучше избегать:

Овощи и фрукты. Не рекомендуется есть кислые фрукты и овощи, например цитрусовые и помидоры. Острые, такие как лук, чеснок и красный перец.

Крупы. Кукуруза и продукты из нее усугубляют симптомы гастрита.

Белковые продукты. В красном мясе много насыщенных жиров, усиливающих симптомы гастрита. Орехи и семена тоже могут вызвать дискомфорт, поскольку у них много жиров.

Сладкое. Выпечка, пирожные, мороженое, шоколад и другие продукты с высоким содержанием жиров или сахара усиливают симптомы болезни.

Напитки. Раздражают слизистую желудка напитки с кофеином, сладкие, газированные и энергетические напитки, кислые соки (апельсиновый или томатный) и алкоголь, включая вино, пиво и коктейли.

Что можно есть

Разрешены все продукты, кроме острых, кислых, сильно сладких, напитков с кофеином и алкоголем. Рекомендуется есть бобовые, яйца, мед (взамен других сладостей), овощи и фрукты с низкой кислотностью, цельнозерновые крупы и продукты на их основе.