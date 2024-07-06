Есть одна теория, согласно которой аутоиммунные заболевания развиваются из-за токсинов, попадающих в организм через кишечник, а проницаемость кишечной стенки напрямую зависит от того, что мы едим. Отсюда и появился миф, что диета может лечить аутоиммунные заболевания.

Аутоиммунные заболевания (АИЗ) – большая группа болезней, которые могут затрагивать любые органы нашего организма. В основе АИЗ чаще всего лежит генетическая предрасположенность, реализующаяся под влиянием различных болезней, травм, условий окружающей среды и других факторов.

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К самым известным АИЗ относятся:

сахарный диабет;

аутоиммунный тиреоидит;

воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит);

псориаз;

ревматоидный артрит;

системная красная волчанка.

Эффективность аутоиммунного протокола

Из желания найти более простую и очевидную причину развития аутоиммунных заболеваний появилась теория "дырявого кишечника". Она заключается в том, что определенные продукты повреждают стенку кишечника, увеличивая ее проницаемость. Из-за этого в организм попадают токсины, которые вызывают развитие АИЗ.

При некоторых аутоиммунных заболеваниях проницаемость стенки кишечника действительно может нарушаться, но это является следствием болезни, а не ее причиной.

Однако теория о "дырявом кишечнике" активно распространилась среди любителей альтернативной медицины. Так для лечения аутоиммунных заболеваний создан отдельный протокол питания.

Однако качественных данных об эффективности аутоиммунного протокола в лечении аутоиммунных заболеваний нет. Проведенные исследования не имеют достаточного уровня доказательности, в частности, из-за очень малого количества участников.

При этом аутоиммунный протокол несет в себе риски любого ограничительного рациона. Он может привести к дефициту белка, железа, кальция, витаминов группы В и других нутриентов.

Как питаться людям с аутоиммунными заболеваниями

Пациентам с аутоиммунными заболеваниями лучше всего придерживаться сбалансированного рациона, который включает все основные группы продуктов. Такие модели питания представлены в:

средиземноморской диете;

диете DASH;

флекситарианстве.

Эти модели питания поддерживают здоровье микробиоты кишечника и иммунной системы путем снижения потребления добавленного сахара и насыщенных жиров.

Важно: диета не является основным способом лечения аутоиммунных заболеваний. Сейчас есть эффективные варианты терапии АИЗ, которые позволяют пациентам достичь ремиссии, не придерживаясь аутоиммунного протокола или других ограничительных диет.